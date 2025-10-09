秋の行楽、おでかけのお供に！ ステンレスボトル3選

「ハロウィン2025ステンレスボトルグリッターパープル」444ml 4900円

表にSTARBUCKSのワードロゴ、背面に猫の顔をあしらったカスタマイズボックスがデザインされたステンレスボトルは、シンプルながらもパープルのラメがキラキラ輝き、見るたびに気分を高めてくれます♪

「ハロウィン2025カーヴドステンレスボトルキャット」355ml 4700円

かわいいデザインが好みの方におすすめなのは、くびれのあるボディが持ちやすい「ハロウィン2025カーヴドステンレスボトルキャット」。いたずら好きな黒猫がカップに隠れようとしているデザインはとってもキュート♪ ひょっこりゴーストの姿も！

「ハロウィン2025ステンレスTOGOボトルキャット」473ml 5550円

スターバックスらしいカップ形状のステンレスボトルは、ブラックのボディがクールな印象ですが、背面には猫の顔をあしらったカスタマイズボックスや、MEOOWと鳴いているかわいらしい猫の様子がデザインされていて、大人かわいいアイテムです♪



「ハロウィン2025カップシェイプステンレスボトルキャット」355ml 5600円

フタの部分にマグネット式で取り外しが可能なドームが付いている、ユニークなステンレスボトル。ドームの中にはペーパーカップに隠れた黒猫やショッパーに隠れたゴーストなど、ハロウィンらしいフィギュアが配されています。パープルのボディに描かれた黒猫の後ろ姿もかわいい♪

「ハロウィン2025コールドカップタンブラーキャット」473ml 2800円

絵柄がないので一見シンプルにもみえますが、黒猫をイメージしたドーム状のフタが特徴的なコールドカップタンブラー。本体にはラメが散りばめられていて、カラフルなストローとの組み合わせがGOOD♪ 派手すぎるのは苦手だけどハロウィン気分を楽しみたい人におすすめ。

「ハロウィン2025ロゴコールドカップタンブラーグローインザ ダーク」710ml 3550円

ストローに黒猫のアクセサリーが付いているのがかわいいこちらのタンブラーは、クリスタルのようなボディのデザインが印象的。本体部分は暗闇で光る仕様になっているので、パーティーシーンでも活躍しそう♪



おうちでもハロウィン気分を楽しめる！ マグカップ2選

「ハロウィン2025マグゴーストグローインザダーク」355ml 2600円

「ハロウィン2025マグゴーストグローインザダーク」は、立体的なデザインが特徴で、かわいいゴーストの姿に思わずほっこり♪ ゴーストが手に持っているカップ部分が暗闇で光る仕様になっていて、そこからちょこんと顔を覗かせる黒猫の姿もポイントです♪

「ハロウィン2025耐熱グラスマグキャット」296ml 2800円

くるんと丸まった黒猫のしっぽ型のハンドルがかわいい耐熱グラスマグ。黒猫が飲み物に隠れているようなデザインで、飲み物を注ぐとさらに楽しめますよ♪ 背面のカスタマイズボックスも猫型の中にひとつだけゴーストが潜んでいるハロウィン仕様に！



「ハロウィン2025カラーチェンジングリユーザブルカップ」473ml 650円

ペーパーカップのデザインをそのまま生かした、ブラックカラーがかっこいいリユーザブルカップ。シンプルなデザインですが、背面には黒猫やゴーストの形をしたチェックボックスが。さらに、温かい飲み物を入れると本体の色が変わる仕様になっていて、飲み物を注ぐたびにハロウィンのワクワク感を高めてくれます♪

「ハロウィン2025リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタゴースト」セット価格1300円

※リユーザブルカップとのセット販売のみ

※「ハロウィン2025リユーザブルカップ」の在庫が無くなり次第、「リユーザブルカップ」473mlと

のセット販売に切り替え（その場合、セット価格：900円）

「リユーザブルカップを手で持ち歩く際、中身が漏れそうで不安」という声に応えて開発された、人気のアイテムがハロウィンバージョンで登場。ゴーストに扮したベアリスタが愛らしく、ドリンクホールに差し込むだけでコーヒータイムを楽しく彩ってくれます。



ハロウィンギフトにもおすすめの注目アイテム3選

「ハロウィン2025ケース付カトラリーセットキャットアンドゴースト」2400円

黒猫のスプーンとゴーストのフォークがセットになったかわいいアイテム。フラペチーノをイメージしたケースにはいっているのが特徴で、キャンプやBBQなどアウトドアシーンで活用するのはもちろん、ギフトとしてもおすすめ♪

「ハロウィン2025ベアリスタMini」2750円

シーズンごとに大人気のベアリスタが今年もハロウィン仕様で登場！ もこもこの黒猫のコスチュームを身にまとったキュートな姿がたまりません♪ この時期にしか手に入らないアイテムなので要チェックです！

「ハロウィン2024ベアリスタMini」2500円

昨年のハロウィンで人気だった、魔女に扮したベアリスタが今年も登場！ ブラックとオレンジのコスチュームはハロウィン気分を盛り上げてくれます♪

※昨年販売した商品の再販です。



大切な人へ贈りたいメッセージギフト4選

「ハロウィン2025ビバレッジカード」750円

【ドリンク引き換え有効期間】2025年10月10日（金）〜2026年4月5日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

メッセージにドリンクを添えて贈ることができる、ドリンク引換券付きのメッセージカード。フラペチーノに黒猫がぶら下がったユニークなデザインは、ハロウィンのギフトにぴったり♪

「ハロウィン2025スターバックスミニカップギフト」1150円

【ドリンク引き換え有効期間】2025年10月10日（金）〜2026年4月5日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

メッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフトは、ミニカップと巾着がセットに。ミニカップには愛らしい黒猫の姿が描かれていて、ハロウィンギフトとしてはもちろん、猫好きな方への贈り物にもおすすめ！

「ハロウィン2025ベアリスタメッセージギフト」1650円

【ドリンク引き換え有効期間】2025年10月10日（金）〜2026年4月5日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

ゴーストに扮したベアリスタがセットになったメッセージギフトは、まさにハロウィンの贈り物におすすめ！ ベアリスタの両手にはマグネットがついていて、メッセージカードをはさむこともできます。ベアリスタにはループが付いているので、ボールチェーンなどをつけてチャームとしても使えますよ♪

（左から）「ビバレッジギフトミニカード」（Happy Birthday / For You / Thank You）各550円

【ドリンク引き換え有効期間】2025年10月10日（金）〜2026年4月5日（日）

【ドリンク交換チケット】 500円（店内利用）、491円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

シーンに合わせて使えるメッセージカードは、ちょっとしたギフトにぴったり。誕生日はもちろん、日頃の感謝を伝えたい時など、メッセージにドリンクを添えて、ホッと一息リラックスできる時間を贈ってみて。



ハロウィン気分を盛り上げてくれるユニークでキュートな「ハロウィングッズ 2025」のラインナップをご紹介しました！

ぜひお気に入りをゲットして、いたずら好きな黒猫やゴーストたちと、心躍るハロウィンを過ごしてみてくださいね♪



■「ハロウィングッズ 2025」

販売期間：2025年10月10日（金）〜 ※なくなり次第終了

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックス公式オンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。



Text：うえのまきこ



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

