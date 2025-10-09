ASH DA HEROが9月17日、前フルアルバム『HUMAN』以来2年ぶりとなる3rdフルアルバム『HYPERBEAT』をリリースした。2024年9月にギタリストが脱退。あいだにライブ会場限定コンセプトアルバム『New Chapter』を挟んでリリースされた最新作『HYPERBEAT』は、危機的状況を幾度も乗り越えてきたASH DA HEROらしく、逆境を木っ端微塵に打ち砕いた痛快なナンバー全13曲を収録した。

ギターレスを謳う現体制ゆえ、このアルバムにギターサウンドは存在しない。しかし、メンバー4人がその穴を補って余りあるサウンドを構築したという意味では、個々の役割は以前よりも明らかに増大している。とりわけ、ベーシストのSatoが超越したベースとギターの境界線が凄まじい。ベーシストとしての使命を徹底的に果たしながら、ベースでギター的フレーズをギターの音域で再現してしまった。「Folie à Deux」イントロのフレーズなどは、まさしくそれだ。曰く「ギタリストとしての活動歴はない」とのことなので、この1年間に重ねた鍛錬は尋常でなかったはず。ちなみに彼のベース本体には現在ギター用ピックアップも埋め込まれているなど、そのサウンドメイクも目を見張るものがあるので、詳細は今後もお伝えしていきたい。

また、＜LuckyFes’25＞のステージにラッパ我リヤやGASHIMAをゲストとして迎えたことも話題となったが、アルバムに収録された「倍返し(feat.ラッパ我リヤ)」や「Supercritical(feat. GASHIMA)」がもたらしたものは、ASH DA HEROの音楽的な充実ぶりだ。楽曲バリエーションは豊かに広がり、サウンドはソリッドに研ぎ澄まされた。

そしてASH DA HEROは現在、＜ASH DA HERO “WORLD TOUR” 2025＞を開催中でもある。2025年3月よりスタートした同ツアー中に制作されたアルバムには、世界へとステージを広げる彼らの経験も、各国で味わってきた試行錯誤も、そのすべてが肥やしとして楽曲に昇華された。完全無欠なギターレスのミクスチャーロックサウンドが、ここに完成したかたちだ。ワールドツアーの喜怒哀楽、アルバム『HYPERBEAT』の革新度について、メンバー4人にたっぷり訊いたロングインタビューをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

■ワールドツアーは武者修行

■前とは全然違うバンドになった

──4人体制になったASH DA HEROがさらに大きく進化したフルアルバムが完成しました。改めて、5人から4人体制になった経緯から教えていただけますか？

ASH：2024年9月、バンド結成3周年のライブを境にギタリストが脱退しまして。新しくギタリストを入れるか入れないか問題を含め、喧々諤々ありながら、当時は新しいギタリストをじっくり探す暇もないぐらいにスケジュールがめちゃくちゃ詰まっていたんです、嬉しい悲鳴なんですが。フェス出演も間近に迫ってたし、音源の納期も迫っていて、すぐに決断しないといけない状態だった。なので、メンバーはもちろんスタッフともいろいろ話して、ギターレスの4ピースサウンドに挑戦することを決意したんです。

──“令和最強のミクスチャーバンド”を掲げながらギターレスを選ぶという選択は、最悪を最高に変えてきたASH DA HEROらしい決断です。

ASH：未知だし、実験的だけど、俺たちは絶対そっちにかけたほうが面白いと思ったんです。その先にワールドツアーが待ち受けているなか、“ギターがいないのに激しいロックを鳴らして、しかもそれがミクスチャーロックで、DJまでいる”というのは、世界的に珍しいし、いいアピールになるんじゃないかと。ギターレスを逆手に取っていこうと、みんなの意思を固めて、4人で前に進む決断をしました。

▲ASH (Vo)

──実際、現在＜ASH DA HERO “WORDL TOUR” 2025>で各国を訪れているわけですが、その手応えは？

WANI：タフな戦いですね。

ASH：各国めっちゃいろいろ経験し難いことがあったからね。

WANI：それぞれの国で、文化や言語もまったく違うので、自分たちの常識がまったく通じないんですよ。そういうなかで、メンバーやスタッフと力を合わせて、来てくれた人たちを最大限に盛り上がらせるライブを作っていく感じです。

──各国でライブ環境的な違いも大きいんですよね。

WANI：ドラムセットは日本から持って行かずに、現地調達なんですよ。「このシンバルはありますか？」とか機材のこともそうだし、サウンドチェックも英語で伝えなきゃいけないから、スマホの翻訳アプリを使いながら意思疎通したり。でも、ライブが始まれば、どの国のお客さんも情熱的でした。特に南米は。

ASH：本当にすごかったね。

WANI：びっくりするような熱量だった。

▲Sato(B)

ASH：歓声のデカさだけでいったら、俺は韓国が世界一だと思うな。ワールドツアーの前哨戦として去年末にソウル公演をやったんですけど。イヤモニを突き破って歓声が聞こえてきたからね。そんな経験は初めてだった。それに、たぶん韓国スタイルだと思うんですけど、有志を募って自分の推しバンドのデカいフラッグを作ってくれてたり。通販で買ったであろうASH DA HEROのグッズを揃えて、そのコーナーを作ってくれてたり。日本に近いのに、日本とはちょっと違う熱狂の仕方なんですよね。

──それぞれ特色があるんですね。

ASH：どの国もいろんなスタイルがあるんだけど、俺のなかで一生忘れないであろう極めつけは、アブダビかな。

──UAE(アラブ首長国連邦)の首都ですね。

ASH：アブダビは野外だったんですけど、ステージに上がって客席を見たら、客席にでっかいヨギボーがたくさん並んでて、お客さん全員寝てたんですよ（一同笑）。

WANI：リハのときにも、もちろんヨギボーが置いてあったんですけど、まさか…と思ったら、本番が始まってもしっかり置いたままで。

ASH：その上にみんな寝転がって、完全にチルってるんです。でも、子どもも大人も次第にみんなが前に集まって来て、最終的にはフロアがパンパンになって盛り上がりましたよ。

▲WANI (Dr)

──大成功ですね。しかし久々にしびれる経験だったと。

ASH：いや、久々じゃなくて初めてですよ。お客さんがヨギボーで寝てるところで過去にライブをやったことはないんで（笑）。これを読んでるバンドマンのみんなに問いたい。「客が寝てるフロアでのライブを経験したことがあるか？」って。

Dhalsim：僕は昔、京都ミューズでお客さん0人のライブを経験したことはあるけど、それよりもアブダビはきつかった。

ASH：しかも、アブダビにはお祈りの時間＝プレイングタイムがあるから「その時間までにはライブを終わらせてください」と言われてて。

Sato：プレイングタイムの2分前ぐらいに終わったんだっけ？

ASH：そう。ギリギリで終わった感じ。しかも始まったのもギリギリ。

WANI：リハ前のドラムセットを組むときがちょうどお祈りの時間だったんですよ。音を立てちゃいけないから、めっちゃ慎重に緊張しながら組み立てました。

ASH：本当に独特だったな。たぶん現地に行かないと分からない世界が、そこにはたくさんあって。“僕らはこれまでなんて狭いところで生きてきたんだ”って痛感させられますよね、ああいう光景を目の当たりにすると。

▲Dhalsim (DJ)

Dhalsim：僕はどこに行ってもずっとビールばかり飲んでました。

ASH：「トランジットで寄った空港のビールがぶっちぎりで美味しかった」って言ってなかった？

Dhalsim：そう！ 行く先々でその国のビールを飲んでやろうという、個人的な裏テーマを持ったツアーだったんです。ブラジルに行くときにトランジットで寄ったスイスのビールが過去イチ美味しかった。

ASH：スイスの空港でビール買ってたよね？ Dhalsimってメンバーのなかで一番財布の紐が固いんですよ。そのDhalsimがすごい数のビールを買ってた。

Dhalsim：美味すぎて（笑）。日本と比較すると、スイスの物価はめっちゃ高いんですよ、1本5000円とか。でも美味いからいいかって。

Sato：さっきのお祈りの話もそうですけど、各国の皆さんが大事にしているものに触れることができて、すごくいい勉強になりましたね。ライブのエンジニアさんにしても、その国の基準って日本のエンジニアさんと全然違うんですよ。“こういう感じなのか!?”っていうのを知ることができたのも貴重な体験で。自分のなかの普通をぶっ壊せました。ちょうどこのバンドが変化する真っ只中に開催してるワールドツアーだから、自分のなかの当たり前だった価値観がこの1年で相当変化しましたね。

──その変化とは？ ギターレスバンドとなって、Satoさんに掛かる比重は倍になってる印象もあります。

Sato：冒頭の話に戻るんですけど、バンドからギターがいなくなったことで、完全に全員の守備範囲が変わりましたね。それぞれ新しい取り組みが必要になった。そんな状況のなかで、毎月どこかの国に行ってはライブをして。インプットが増えるたびに、バンドがアップデートを繰り返していく。それに合わせて、どんどん自分を作り変えていかなきゃいけなかったんですよ。本当にこの1年をかけて、自分も、ASH DA HEROも、別のものになっていったなという感じがしてます。

──ほかの誰にも似ていないバンドになってます。

Sato：今思うと、ワールドツアーは武者修行なんですね。どんな環境でも、正しくASH DA HEROをぶっ放して、みんなを巻き込んで、俺たちのライブはこうだよってところまで持っていく。そのために必要なことはなんなのか、毎回みんなで作戦会議をしてたので、すごくバンドとしても鍛えられたと思う。意識の変化も含めて、前とは全然違うバンドになったんじゃないかなって、僕は思ってます。

■ロックバンドとラッパーを

■サンプリングで表現したのが心憎い

──3rdフルアルバム『HYPERBEAT』は、まさしく別バンドに進化を遂げたASH DA HEROが詰め込まれた作品になりました。制作時に掲げていたコンセプトはありましたか？

ASH：まず一つは、この4人がギターレス体制で鳴らす名刺代わりの1枚を作るべきだ、というのが根幹にありました。あと、このアルバムを作ろうと着手したのが去年末か今年頭ぐらいだったんですけど。昨年秋、4人になった瞬間から毎月のように海外でライブをやっていて。“このビートは海外の人はのらない”とか“このタイプの曲は日本とは効力が全然違う”ってことを感じながら帰ってきて。“これならのるだろう”とか“このビートなら踊るだろう”っていうサウンドを模索しながら新しい曲を作っていたのが、このアルバムに活かされていると思う。

──なるほど。

ASH：これはボーカリストだから余計に感じることなんですけど、魂込めて、死ぬ思いで作った曲が、言語のせいで伝わらないんですよ。ステージから刺さらない歌を歌う悲しさったらない。だから、俺たちのフィロソフィー、俺たちのアイデンティティー、俺たちのイデオロギーを国内外の人間に同時に伝えるためにはどうするべきかっていうのを考えて。結果、作詞やメロディーの選び方はかなり意識を変えて、クリエイティヴを始めたんです。

──世界と対峙しているわけですね。

ASH：なので、言語、文化、そういうものを超えるアルバムですよね。めちゃくちゃカッコいい言い方をすると世界標準。ワールドスタンダードなアルバムを日本語を主体として作る。メイドインジャパンなバンドなんで、そこを誇りに持ちつつ、それを意識して作ったのがこのアルバムです。

──だから『HYPERBEAT』というタイトルなんですね。国境を超越したビート。

ASH：例えば、海外で日本産アニメのアニソンカバーをやると、みんな歌うんですよ。どんな日本の名曲よりも浸透力が高い。しかも、歌詞も咀嚼した上で聴いてて盛り上がってる、という景色が間違いなくそこにはあって。それを肌で感じて、なるほどなと思ったんです。

──伝える方法は、なにかしらあるぞと。

ASH：そうです。知名度っていうところではまだまだだし、ワールドアンセムを持ってない僕たちだからこそ、どうやって戦っていけばいいのか。自分たちがまず一つ扉を開いて、土壌を作っていくことが必要だと思ったんですよね。その意識がこのアルバムに繋がっていった感じです。

──結果、どんな作品ができたと感じていますか？

WANI：カッコいいアルバムです。

──WANIさんにとって思い入れが深い曲は？

WANI：全部ですけど、個人的には……いや、むずいな。

ASH：分かる。全部いい曲だからな。

WANI：うん、全部いい。そのなかで敢えて選ぶなら「倍返し (feat.ラッパ我リヤ)」。自分が青春時代に聴いていたんでね、ラッパ我リヤは。Dragon Ashの「Deep Impact feat.ラッパ我リヤ」とか歌詞もいまでも憶えてるぐらい、めちゃくちゃ歌ってたし流行ってたんで。その方々と今、自分たちがフィーチャリングで一緒にやれるって、もう本当に嬉しいしかなくて。コラボするって話を聞いたときは“マジか!?”と思って。他人事みたいに“すげぇ！”ってなりました。

──令和版「Deep Impact」になったら嬉しいですね。

WANI：いや、ほんとです。＜NEW HORIZON FEST 2025＞のステージにゲスト出演してくれたとき、ライブで初めて一緒にやったんですけど、“Mr. Qさんの声だ！ 山田マンがラップしてる！”って、当時聴いてた声が耳元で鳴ってることに感動しすぎて、誰よりもテンション上がってた（笑）。

──＜LuckyFes’25＞のステージも大盛り上がりでした。ASHさんにとって思い入れ深い曲は？

ASH：めちゃくちゃ難しいな。子どもみたいなものなので、全曲好きだから。難しいけど、個人的には国内と海外に向けて、というのを両方兼ね備えてる「SAMURAI WAY」ですかね。これはもう勝手に『FIFAワールドカップ 26』の日本代表応援ソングを作りたいと思って書きました。

──来年開催予定のサッカー北中米W杯ですね。

ASH：「サビは“SAMURAI WAY!”ってどうかな？ いいよね！」って、アメリカのサンディエゴのコテージでみんなで生活してるときに飯食いながら話して。

──アメリカで共同生活？

ASH：そのときは、主にDhalsimがパスタを作ってくれてたんだけど、旨いんすよ！

Dhalsim：めちゃくちゃ好評でした（笑）。

ASH：ははは。その翌日には“SAMURAI WAY!”ってみんなが普通に歌ってたからね（笑）。“これはキャッチーなんだ。ライブアンセムになるな”と思って、帰国したらすぐに録ろうってことになりました。

──サムライだからか、刀の音が入ってますよね。

ASH：はい。サビが決まった瞬間にいい刀の音ないかな？って探して入れました。

──しかもこの“SAMURAI WAY!”と歌っているサビ、“サムライ”って言ってるのに、英語フレーズのようにも聞えるんですよね。

ASH：日本語なんだけど日本語っぽく聴かせない。

──言語を超える扉を一つ開けた例ですか？

ASH：そうですね。言葉は語感を考えて選びました。

──ぜひとも『FIFAワールドカップ 26』の日本代表応援ソングにしたいですね。

ASH：はい。まだ決まってないと思うので使ってほしいです。日本代表の応援アンバサダーとしても頑張りたい、という気持ちです。

──では、Dhalsimさんの思い入れの深い曲は？

Dhalsim：「Supercritical (feat. GASHIMA)」ですね。「倍返し (feat.ラッパ我リヤ)」もそうなんですけど、ちゃんと音源をサンプリングして、ヒップホップマナーに則って曲を作ってるんです。それをギターレスのミクスチャーロックに融合させたのは、世界でも初だろうなって。2010年以降からサンプリング文化がどんどん廃れて、打ち込みに移行していったんですよ。ネタ元の許可を取るのも面倒だし、勝手に使用して訴訟になったら大変だから。そんななかで、今この時代にもう一回、しっかりとサンプリングで曲を作ったところが、個人的には胸アツ。やっぱりサンプリングっていいよなって。サンプリングでしか出せない質感があるので。

ASH：GAKU MCさんが褒めてくれてたよ、この曲のスクラッチを。

Dhalsim：あー、よかった！ 嬉しい。

ASH：「あのスクラッチのネタってPublic Enemy？」ってLINEがきて。

Dhalsim：そう！ Public Enemy。ちょうど曲を作るときに、GASHIMAさんと「Public Enemy、いいね」って話をしてたから「あ！ これ合うかも。絶対使おう」って決めてました。

ASH：面白いのは、ヒップホップのサンプリングマナーに則りつつも、Dhalsimはヘッズ(ヒップホップ文化に深く傾倒したコミュニティに属する人)だから、ちゃんと“Supercritical”の意味を咀嚼して、ロックバンドとラッパーがやってるっていうことをサンプリングで表現したのが心憎い。Public Enemyは、ラッパーがロックバンドをサンプリングしてたグループじゃないですか。その逆をやってる俺たちにPublic Enemyを重ねてきたDhalsimのセンスが、分かってるな！って感じ。

Dhalsim：そこはすごい狙ったところなんです。

ASH：いまDhalsimのシステムはコックピットみたいになってますし。

Dhalsim：ギターレスの新体制として急ハンドルを切ってからは、ずっと戦いでした。

■ロックバンドがやらなくて

■誰がやるんだって思い

──Satoさんが従来のベーススタイルを超越して、ベースでギターの音やフレーズも兼任するようになったのと同じように、Dhalsimさんも4人体制になって役割分担が増大したと。

Dhalsim：激変しました。ライブで音源を再現するために、その裏では全曲プログラミングを組んでるんですよ。曲を作るたびに、プロデューサーのレフティー(Ryo“LEFTY”Miyata)さんから、「これいいじゃん、カッコいいじゃん、面白いじゃん」っていうアイデアがどんどん出てきたので、それをライブの場では生で再現しなきゃいけない。その責任にかられてます。

──システムの変化もあったでしょうし、下準備の作業量は膨大ですね。

Dhalsim：「めっちゃカッコいい曲できたじゃん！」ってなっても、我々はロックバンドですしライブバンドなので、いざライブで再現しようとしたら「できませんでした」では話にならないから。そこのシステムを組むのが本当に大変なんです（笑）。

──音源とライブは別ものという考え方ではなく、再現しようと。

Dhalsim：ロックバンドでありながらも、実はプログラミングが超複雑で。分かりづらいかもしれないけど、DJ以外にそこも担ってる感じ。ライブでぜひ観てほしいです。

──マニピュレーターの役割も担っているということですね。では、Satoさんの思い入れが深い曲は？

Sato：4人体制の初音源『New Chapter』とはまた全然意味合いが違うアルバムになったなって、すごく感じてるんです。そのなかで敢えて1曲選ぶとしたら「Judgement (HYPERBEAT ver.)」かな。

ASH：この曲の新アレンジが完成したときは、俺ら全員、Satoくんにスタンディングオベーションだったよ、マジで。

Sato：アルバム『HYPERBEAT』収録曲のなかでは一番古い曲ですけど、自分のなかでは一番新しい。アルバムにはベーシストライクに弾いてる曲や、ベースらしい暴れ方をしている曲もあるけど、この曲はもはや、ベースなのかなんなのか。

──イントロからして、ギターかな？ベースかな？ いや、全曲ギターレスだからベースだ！という衝撃が。

Sato：そうなんです。ギターか？ベースか？ていうのは、だいたい僕がベースで弾いてます。4人体制になってからこの1年、みんなと試行錯誤してきたものが、自分のエゴも入れながら、一番巧く表現できたのがこの曲かな。レフティーさんのプロダクションの上で、原曲「Judgement」の耳に残ってるフレーズはそのまま弾きつつ新たなアレンジを施したので。だから、今までのASH DA HEROの歩みも大事にしながら、自分らしさをたっぷり入れることができた。

──ちなみに、何トラックくらい重ねているんですか？

Sato：たぶんベースのトラックは9トラックぐらいだったと思う。

──えっ!?

Sato：そんなの僕も過去にやったことがありません（笑）。

──定石をぶち破った1曲ですね。

Sato：はい。自分はもともと、保守的だったんですよ。ベースってバンド内ではディフェンダー的なポジションというイメージが一般的だと思うんですけど、そんな従来の自分の考えを一番ぶっ壊してくれたのが「Judgement (HYPERBEAT ver.)」で。今回は、純粋に面白がりながらレコーディングできたんです。「誰もやってないし、やろうとしても真似できないよね」というところが僕個人としては面白い。ライブでも再現しているので、楽しみにしててほしいし、細かいところまで聴いてほしいですね。

──バンドメンバーもスタンディングオベーションするくらい、驚きだったと。

ASH：サンディエゴのフリーウェイで聴いたんですけど、窓開けて、スピーカーのボリュームをフルテンにして、ブチ上がったもんな。

WANI:「イェー！ 最高じゃん！」って。

ASH：Satoくんが言ったように、マジで絶対誰にも真似できない、唯一無二の音が完成したと思ってます。

──アルバムとしては、6曲目「Street Gospel」、7曲目「Gotham」、8曲目「Folie a Deux」の流れも重要なポイントではないかなと思っているのですが。

ASH：アルバムのド真ん中に位置するという意味でも大切な楽曲たちですね、セクションとして。

──まず「Gotham」は？

ASH：「Gotham」の音は、僕自身がフィリピンのマニラで録った音です。あの日は豪雨で、ホテルの周りをうろうろ歩いて部屋に戻ったり、一連の所作を全部録ったんですよ。

──生活音ですか。

ASH：この3曲は、楽しそうに見える裏側には、往々にしてそれだけではないものがあるよねというところを表現したかった。最近の世の中はSNSはじめ、楽しそうな部分ばかりが映りすぎだから。暗くて誰も救ってくれない部分にスポットを当てたかったんです。ロックバンドがそれをやらなくて誰がやるんだって思いで。そういうところが一番詰まったセクションですね。この6〜8曲目は。

──「Street Gospel」から漂う匂いもそうですね。

ASH：うん、この曲こそ最も令和的ミクスチャーロックだなと思ってます。

Sato：僕も名曲だと思います。それに、6〜8曲目のセクションって、僕が思うASHソロ時代から脈々とあるアイデンティティーを感じるんですよ。

ASH：昔から歌ってきたことや変わらず歌いたいことが一番詰まってるかもしれない。「Folie à Deux」は爽やかに開けていく曲なのに、歌詞が暗い。作品としてよく仕上げることができたなと思ってるし、めちゃくちゃ気に入ってます。

──なるほど。

ASH：“楽しくない”と思って日々を過ごしてる人のほうが多いと思うんですよ、世の中。“なんで自分ばかりが？” “なんで私だけが？”って。時代を追うごとにそれが強くなってきてる気がするので、こういうメッセージは歌っていきたいですね。

──そして、アルバムリリース後には、ワールドツアーの締めくくりとなる日本公演が開催されます。全ヵ所セットリストを変えるそうですね。

ASH：そう、変えようと思ってます。同時に、ワールドツアーで海の向こうのオーディエンスを沸かせてきた俺たちの、自信たっぷりな現在進行形のショーを体感してもらえると思います。

──アルバム収録新曲のライブ披露も楽しみです。そして、ファイナルは神奈川・KT Zepp Yokohama。

ASH：こちらはスペシャルゲストが出演してくれますし、懐かしい曲もやる予定です。なぜなら、ASH DA HEROソロ始動から10周年なので。この日は史上最大のボリュームで、ワールドツアーのファイナルに相応しいスペシャルなライブを考えているので、是非来てください！

取材・文◎東條祥恵

撮影◎井上翔

▲初回限定盤

▲通常盤

■3rdフルアルバム『HYPERBEAT』

2025年9月17日(水)発売

【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】

LAMR-35036 9,350円(税込)

Blu-ray：＜ASH DA HERO LIVE 2025 “New Chapter”＞Zepp Shinjuku(TOKYO) Live Movie

販売リンク：https://lnk.to/LAMR-35036

【通常盤(CD)】

LAMR-5036 4,180円(税込)

販売リンク：https://lnk.to/LAMR-5036

▼CD収録曲

01 倍返し (feat.ラッパ我リヤ)

02 SAMURAI WAY

03 LA VIDA LOCA

04 VANDALISM

05 Break Free

06 Street Gospel

07 Gotham

08 Folie à Deux

09 Meteora

10 Supercritical (feat. GASHIMA)

11 ボタニカル・ダンス・クラブ

12 ブラッパ！！

13 Judgement (HYPERBEAT ver.)

■＜ASH DA HERO “WORLD TOUR” 2025＞日本公演

09月20日(土) 大阪・梅田 BananaHall ※ASH生誕祭

10月25日(土) 愛知・名古屋 Electric Lady Land

11月08日(土) 神奈川・KT Zepp Yokohama ※ワールドツアーFINAL

