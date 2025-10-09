マギー、水着で魅了「スタイル抜群」「美しすぎる」「圧巻」 カラフルデザインや“極小サイズ”など様々
現在はタレント業をセーブし、実業家として活躍の場を広げているファッションモデルのマギー。インスタグラムでは、美しさあふれる近影を度々投稿しており、圧倒的なスタイルでファンを魅了し続けている。そこで今回は、彼女が今年披露した水着姿を紹介。写真と併せて見ていこう！
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
■カラフルな水着姿
7月16日にはイルカの絵文字を添え、透き通るようなエメラルドブルーの海を見つめる後姿を披露。グラデーションカラーの水着を着用しており、引き締まった背中が印象的だ。ファンからは「綺麗ですね」「素敵」「健康的」などのコメントが寄せられた。
■レオパード柄の水着姿
8月11日には「Swim swim swim」とつづり、海水浴を楽しむ様子を複数枚投稿。爽やかな陽射しの下、レオパード柄などの水着姿で眩しい笑顔を見せた。自然体な魅力にあふれたショットに、「天使のお肌」「スタイル抜群」「何度見ても綺麗」などのコメントが集まっている。
■極小の水着姿
9月5日には「I need my tan skin」「この時はまだ焼けてなかった、、好評だからずっと小麦肌で居たい気持ち」と、水上のハンモックに寝そべる姿を公開。鍛え抜かれたボディを極小サイズの水着が際立たせており、ファンからは「美しすぎ」「スタイル最高」「圧巻」などの反響があった。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
■カラフルな水着姿
7月16日にはイルカの絵文字を添え、透き通るようなエメラルドブルーの海を見つめる後姿を披露。グラデーションカラーの水着を着用しており、引き締まった背中が印象的だ。ファンからは「綺麗ですね」「素敵」「健康的」などのコメントが寄せられた。
8月11日には「Swim swim swim」とつづり、海水浴を楽しむ様子を複数枚投稿。爽やかな陽射しの下、レオパード柄などの水着姿で眩しい笑顔を見せた。自然体な魅力にあふれたショットに、「天使のお肌」「スタイル抜群」「何度見ても綺麗」などのコメントが集まっている。
■極小の水着姿
9月5日には「I need my tan skin」「この時はまだ焼けてなかった、、好評だからずっと小麦肌で居たい気持ち」と、水上のハンモックに寝そべる姿を公開。鍛え抜かれたボディを極小サイズの水着が際立たせており、ファンからは「美しすぎ」「スタイル最高」「圧巻」などの反響があった。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）