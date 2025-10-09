能登半島地震で多くの旅館やホテルが被災した石川県七尾市の和倉温泉では、少しずつ営業を再開する旅館が増えてきています。温泉街の復興の現状を取材しました。

寄田 大地 記者：

「能登有数の観光地、和倉温泉です。地震の爪痕はまだ到る所に見受けられますが、少しずつ復興の足跡が聞こえ始めています」



「お久しぶりです」



石川県七尾市の和倉温泉の旅館「はまづる」。

大規模な修繕を施し、2か月前に営業を再開しました。





はまづる・高城 一博 専務：Q. きょうの客入りは？「きょう満室です。平日でもこうしてお客さんが来てくださることは、本当にありがたいですね」

再開後、SNSなどでも話題を呼び、客足は震災以前よりも好調だと話します。



はまづる・高城 一博 専務：

「20軒なら20軒の旅館がすべてオープンして、沢山の人が来られてはじめて和倉温泉だと思うので、はまづるに泊まったが悪かったみたいなことになると、後に続く旅館さんに迷惑が掛かるので、おもてなしを維持して、頑張っていきたいなと思います」



現在、和倉温泉では、旅館協同組合に加盟する20施設のうち、7施設が一般客の受け入れを再開しました。

そして今、もう一軒が、再開に向けて動き出しています。



「こんにちは」



海沿いに面する旅館「美湾荘」。

中央部の1棟が大きく損壊して取り壊しとなり、部屋数は68室から11室と激減。



本来のロビー部分も改修中ですが、11月11日の再開に向けて準備を進めています。



美湾荘・多田 直未 社長：

「ここがフロントになります。ちょうど事務所からこんにちはみたいな感じで、なんかうまいことで来てるなと思って」

館内は、まさに工事が進められているところでした。



美湾荘・多田 直未 社長：

「今、消防関係に工事とかも急ピッチでしていただいているところで、このように足場が組んであったりとか」



そして、大浴場を撮影中には、窓を横切る重機の姿が…

美湾荘・多田 直未 社長：

「これも護岸工事が終われば、仮設道路もなくなるので、今しか見れない、和倉を応援できる風景ということで」



こうした中でも、調理場や大浴場など主な旅館の機能には問題なく、9月から予約を再開し、連休などには満室の日も出てきているといいます。



美湾荘・多田 直未 社長：

「2年間、一般のお客様をお迎えできなかったので、ちょっと最初からきちんとできるか不安ですけれども、みんなで一緒にユニフォームの着物を着て『いらっしゃいませ』と第一声を言える瞬間を楽しみにしています」

奥能登への玄関口となる和倉温泉は、復興へ向けて少しずつ歩みを進めています。