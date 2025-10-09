44ºÐÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê¶á±Æ¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡¡2002Ç¯¤ÎCM¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®Ìî¿¿µÝ¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2002Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¡Ö¥¢¥³¥à¡×¤ÎCM¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¾®Ìî¡£SNS¤Ë¤ÏÈþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¶á±Æ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡¡10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡17»þ¡Á¡¡bs¥Õ¥¸¡¡¡Ø¤â¤·¤â¤Ç¹Í¤¨¤ë¡Ä¿¹ÅÄ·òºî¤Î¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤Ê¤Ã¤È¤¯½Î¡Ù¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾®Ìî¿¿µÝ¡Ê¤ª¤Î ¤Þ¤æ¤ß¡Ë
1981Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¿·¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£CM¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Æ°Êª°¦¸î¿ä¿Ê°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾®Ìî¿¿µÝ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@hanaharuaroi¡Ë
