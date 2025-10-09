²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢Ëã¿ýÂç²ñÍ¥¾¡¤ÇÉã¿Æ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥¹¿Æ¹§¹Ô¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬9Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¤·¡¢Éã¿Æ¤ËËã¿ýÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÉû¾Þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¼¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤«¤é¥¤¥¹¤ÎÂ£Äè¤ò¼õ¤±¤¿Éã¿Æ¡¡ÊÉ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦AKRacing¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¡Ö2025AKRacingÇÕ¡×¤Î·è¾¡¤Ç¡¢ËÜÅÄÊþ¹¡¢»°±ºÃÒÇî¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤âÀï¤¦¶¯¹ë¤é¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢²¬ÅÄ¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â50Ëü±ß¤ÈÉû¾Þ¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¤Î¥¤¥¹¤ÎÂ£Äè¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡ÖAKRacingÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¥²¥Ã¥È¤·¤ÆAKRacing¤¬Éã¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£½ñºØ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ÎÁ°¤Ç¡¢Ì¼¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥¤¥¹¤ËºÂ¤ëÉã¿Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö³§¤µ¤Þ¤âAKRacing»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤Æ¿Æ¹§¹Ô¤·¤Æ¤ß¤»¤¿²¬ÅÄ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¤Ã!!¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¿Æ¹§¹Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢Éô²°¤ÎÊÉ¤Ë¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë²¬ÅÄ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥ª¥«¥Ô¡¼¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼Å½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¾Ð¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÉô²°¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Ä¥¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£²¬ÅÄ ¼Ó²Â¡Ê¤ª¤«¤À ¤µ¤ä¤«¡Ë
1994Ç¯2·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¡£KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¿ý»Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²¬ÅÄ¼Ó²Â¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@sayaka_okada¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¼¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤«¤é¥¤¥¹¤ÎÂ£Äè¤ò¼õ¤±¤¿Éã¿Æ¡¡ÊÉ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦AKRacing¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¡Ö2025AKRacingÇÕ¡×¤Î·è¾¡¤Ç¡¢ËÜÅÄÊþ¹¡¢»°±ºÃÒÇî¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤âÀï¤¦¶¯¹ë¤é¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢²¬ÅÄ¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â50Ëü±ß¤ÈÉû¾Þ¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¤Î¥¤¥¹¤ÎÂ£Äè¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤Æ¿Æ¹§¹Ô¤·¤Æ¤ß¤»¤¿²¬ÅÄ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¤Ã!!¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¿Æ¹§¹Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢Éô²°¤ÎÊÉ¤Ë¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë²¬ÅÄ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥ª¥«¥Ô¡¼¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼Å½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¾Ð¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÉô²°¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Ä¥¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£²¬ÅÄ ¼Ó²Â¡Ê¤ª¤«¤À ¤µ¤ä¤«¡Ë
1994Ç¯2·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¡£KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¿ý»Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²¬ÅÄ¼Ó²Â¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@sayaka_okada¡Ë