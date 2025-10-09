2025年10月1日にオープン

那覇空港の公式SNSアカウントが「那覇空港 初の”泊まれる”新施設誕生！」とコメントのもと、同空港内初の宿泊施設として2025年10月1日にオープンした、飛行機のファーストクラスをイメージしたコンパクトホテル「ファーストキャビン」について紹介したところ、ユーザーから反響が寄せられています。

【画像】これが「那覇空港初の"泊まれる新施設”」驚愕の全貌です

公式サイトによると、客室数は男性向け35、女性向け37、計72キャビンで、「ビジネスクラスキャビン」「プレミアムエコノミークラスキャビン」の2クラスが設定。またラウンジやシャワーブース、コインランドリーなども設置されているとのこと。公式アカウントは「2時間からのデイユース、シャワーのみの利用も可能。長時間フライトのリフレッシュにも最適です！」とも紹介しています。

今回の投稿を見たSNSは公式アカウントに対し「こんなのできたんだ」「この存在は覚えておきたい」「これは泊まりたい」「お試しに行かなくちゃ 面白そう」「かなーり便利かも！」「シャワーのみの利用可能なら超助かる！！」といった反応を寄せています。