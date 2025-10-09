漁に出たおじいちゃんが帰ってくる！ 1カ月ぶりの帰宅に従妹の反応は…／いとこのこ 3㉒
『いとこのこ 3』（いぬちく/KADOKAWA）第22回【全23回】
【漫画】『いとこのこ 1〜3』を第1回から読む
中二の夏休み、田舎にある叔父の家で過ごすことになった望。山と田んぼばかりの田舎に戸惑うも、少年にはそれ以上に頭を悩ませる存在が…それは従妹の爽！ 無邪気な爽は望のことを下に見ているようにからかってきて、なかなか年上としての威厳を見せることができず。さらに、従妹による天然なのか意図的なのかわからない、誘ってくるような言動にドキドキしてしまうのだった。距離感がバグった“友達以上恋人未満”な従妹に理性が持たない…!? 「次にくるマンガ大賞2025」にノミネートされた話題作『いとこのこ』を、大好評だった1〜2巻の再掲載に第3巻より新規エピソードを追加してお届けします。 ※最新4巻は9月9日より好評発売中です！
