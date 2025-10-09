ウェルカム（東京都港区）が運営する「DEAN ＆ DELUCA」が、「口福を詰め込んだ 福袋2026」の受注を10月16日からオンラインストアにて実施します。

「ボリュームたっぷり」の福袋

同商品は、コットン素材の限定トートバッグに、干支（えと）の「午（うま）」をモチーフにした限定アイテムや、ニューイヤーブレンドのティーとコーヒー、お菓子などが入った、ボリュームたっぷりの福袋です。

セット内容は「福袋2026 限定 ポケットコットントートRED」「ステンレススクリューボトルWHITE」「福袋クッキー缶」（7種、計21枚入り）、「ニューイヤーブレンドコーヒー・シングルブリュー 5pcs 入り」「ニューイヤーブレンドティー缶 3pcs 入り」「リッパ バーチ・ディ・ダーマ 6個入り（アーモンド・カカオ）」「ポップコーンニューイヤーミックス 60グラム（レッドベルベット・バニラ）」「パパブブレキャンディーニューイヤーミックス 30グラム」。価格は8640円（税込み）。

同社は「福袋2026 とともに 『至福のおいしいひと時（とき）』を年に一度のお楽しみ。バイヤーこだわりのとっておきの味とアイテムを詰め込んだ『福袋』が今年も登場します。新しい一年の幕開けにふさわしい、開けてうれしい、食して幸せなおいしい物をセレクトしました」とアピールしています。

購入は1人1個まで。12月27日より順次発送されます。年始の店頭受け取りも可能です（一部店舗を除く）。

なお、一部店舗では、年始に店頭でも販売されます。数量限定につき、なくなり次第、予約および販売終了となります。