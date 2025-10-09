快適さも、環境への配慮も。毎日にフィットする一足【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
滑り込むだけで、走り出せる。【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10月10日(金)23:59の4日間限定で開催！
アディダスのスニーカーは、ランニングシューズの機能性を日常に落とし込んだ汎用性の高いスリッポンモデル。伸縮性のあるストラップが足の甲をしっかりとホールドし、ハイスピードな動きにも安定感をもたらす。予定より距離が伸びても、Cloudfoamクッションが柔らかく足を支え、快適さが持続する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
アッパーには高機能リサイクル素材「プライムグリーン」を採用。50パーセント以上がリサイクル素材で構成され、バージンポリエステルは不使用。
プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスのサステナブルな姿勢が、日々の一歩に込められている。
スリッポン構造で着脱もスムーズ。レギュラーフィットで、通勤・通学から軽い運動まで幅広く対応する一足。
