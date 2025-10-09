レトロ×今っぽなデザインがツボ… adidas Originalsの名作『SL 72』の別注モデルはシティコーデにも◎
ベイクルーズが展開する「ÉDIFICE（エディフィス）」と「IÉNA（イエナ）」から、adidas originals（アディダス オリジナルス）との別注スニーカーが登場。
アディダスの名作ランニングシューズ『SL 72』が、都会的なファッションにもマッチするデザインになってお目見えしますよ。
10月10日（金）より、ÉDIFICE各店・IÉNA各店・オンラインストア「BAYCREW'S STORE」にて販売開始。レトロ×モダンな一足に沼っちゃうかも!?
adidas originalsの名作『SL 72』に、シックな別注モデルが登場
今回の別注モデル「adidas Originals for EDIFICE/IENA SL 72 RS Exclusive」（税込1万4300円）は、1972年に誕生した『SL 72』をベースに、都会的で洗練されたデザインへとアップデート。
ランニングシューズのスポーティーな雰囲気は残しながら、カジュアルからシンプルまで、どんなスタイリングにもフィットするのが特徴です。
レディースはIÉNA、メンズはÉDIFICEにて購入できますよ。
計算し尽くされたカラーリングが上品かつおしゃれ…
重厚感のあるブラックをベースに、キナリに近いホワイトを取り入れ、レトロなムードをまといながらも今っぽい印象に。
アウトソールの上部に差し色として入ったボルドーが、さりげなくもおしゃれですよね。
鮮やかな色味が多い通常モデルと比べて上品なカラーリングに仕上がった一足は、いつものコーディネートを格上げしてくれそう。
素材やディテールも別注仕様というこだわりぶり
別注モデルはカラーリングだけでなく、素材やディテールにもこだわっているのがポイントなんです。
シュータンは、通常モデルのポリエステル素材ではなく、薄手のレザーを採用。
シューレースも細身のタイプへ変更するなど、細部までこだわりぬいたといい、洗練されて見えます。
サイズ展開は0.5cm刻みで、レディースが22.5〜25.0cm、メンズが25.0〜29.0cmですよ。
大人っぽく履きたいときにもぴったり！
ご紹介した別注モデルは、アディダス公式オンラインショップでも販売予定。
スニーカーならではのカジュアルさがありつつ、上品さや大人っぽさも欲しい…という時に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょう。
特集ページ
https://baycrews.jp/
参照元：株式会社ベイクルーズ プレスリリース
