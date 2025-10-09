人質は４８人中２０人が生存か

【エルサレム＝金子靖志、ワシントン＝池田慶太】イスラエルとイスラム主義組織ハマスは９日、エジプトでの協議で、米国提案のパレスチナ自治区ガザの和平計画の「第１段階」となる戦闘停止と人質解放に合意した。

１３日にも人質の解放が始まる見通しだ。ただ、ハマスの武装解除やガザ統治などを巡る難題が残されており、２年に及ぶ戦闘の恒久的な和平に結びつくかは依然として不透明だ。

トランプ米大統領は８日、ＳＮＳで「全ての人質がまもなく解放され、イスラエルは合意したラインに軍を撤退する」と述べ、歴史的な一歩だとして仲介役のカタールやエジプト、トルコに謝意を示した。８日の米テレビの番組では、人質解放が「１３日にも実現する」と指摘し、遺体を含め全員が返還されるとの認識を明らかにした。人質４８人のうち、２０人が生存しているとみられている。

トランプ氏はまた、記者団に対し、今週末以降に中東地域を訪問する意向も示した。イスラエル首相府によると、同氏は１２日にイスラエルを訪問する予定だという。

カタール外務省によると、合意が発効すればガザでの戦闘が停止され、ハマスによる人質解放とイスラエルによるパレスチナ人収監者の釈放が順次始まる。停戦に伴い、人道支援物資のガザへの搬入も拡大される段取りだ。

イスラエルの主要紙ハアレツは、イスラエル軍がガザ南部ラファを除き、ガザ市を含む多くの地域から撤退すると報じた。一方、ネットメディア「タイムズ・オブ・イスラエル」は、イスラエル軍は今回の合意に沿って撤退した後も、ガザの５３％を掌握することになると伝えた。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相も９日、「この外交成果はイスラエルの勝利だ」と歓迎した。同日に開く閣議で合意を承認する方向だ。また、ハマスは声明で「イスラエル軍を撤退させ、パレスチナ人の虐殺を終結させる」と強調した上で、仲介したトランプ氏らに感謝の意を表明した。

第１段階の合意履行後は、ガザの戦後統治やハマスの武装解除を巡る「第２段階」の交渉に入るとみられる。ただ、ハマスが長年、イスラエルに対する武装抵抗を続けてきた経緯もあり、武装解除の方法やガザ統治の担い手を巡る調整は難航している。合意の実現は見通せない状況だ。

イスラエルとハマスは今年１月にも停戦合意したが、イスラエルは３月に攻撃を再開させていた。

協議は６日にエジプト東部シャルムエルシェイクで始まり、８日には米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使や、第１次トランプ政権で中東政策を担ったトランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏らが加わり、最終調整が行われた。

岩屋外相「成立を歓迎」

岩屋外相は９日、パレスチナ自治区ガザの和平計画の「第１段階」合意について「成立を歓迎する。事態の沈静化と人道状況改善につながり得るものだ」と評価する談話を発表した。「２国家解決の実現に向け、合意の誠実かつ着実な履行を求める」とし、ガザの早期復旧・復興に積極的に貢献する考えも強調した。