クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、ヘアスタイリング剤専門ブランド「プロスタイル」から瞬間浸透＆速乾の泡できまぐれな前髪を思い通りのふんわりさらさら前髪へ整える「前髪メイクバブル」を、全国のマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）とマツキヨココカラオンラインストアで、10月16日に発売する。

10代〜20代の女性にとって、“前髪の安定は心の安定”と捉えるほど、「前髪」が重要であり、前髪用商品の市場は拡大を続けている。また、「前髪」へのこだわりは若年層ほど高く、日によって「変なところで分け目ができる」、「ぱっくり割れやすい」、「ハネる」など前髪の仕上がりが異なり、思い通りにならない悩みを抱えていることが分かった（2024年同社調べ）。

日によって前髪の仕上がりが異なる原因として、湿気などの「水分的影響」により生えぐせが生じること、皮脂などのべたつきによりペタンと張り付いてしまうことが挙げられる。

そこで、「プロスタイル 前髪バブル」は、生えぐせを直しながら前髪のべたつきをオフする「瞬間浸透＆速乾」の泡を開発した。前髪の根元に押し当ててなじませるだけで簡単に思い通りのふんわりさらさら前髪へ整える。「バングスフィックス処方」を採用した瞬間浸透＆速乾する泡で前髪の生えぐせを直し、「パウダーinバブル」で根元のべたつきをオフする。また、速乾泡のため、ドライヤー不要で忙しい朝にも手軽に使える。

「プロスタイル 前髪メイクバブル」が毎朝のきまぐれな前髪を思い通りのふんわりさらさら前髪にし、前髪からリズムが整い、気分が高まる1日のスタートをサポートする。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月16日（木）

クラシエ＝https://www.kracie.co.jp