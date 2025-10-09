10月に入り、朝晩肌寒く感じることも多くなってきましたが、今後流行が予想される新型コロナウイルスなどの一部の感染症は、最新の調査でも、高い水準で推移しています。



これからさらに気温が下がって換気がしにくくなり、空気の乾燥も進むことから、県は今から基本的な対策を続けておくよう呼びかけています。



先月29日から今月5日までの1週間で確認された新型コロナの感染者は、県が定点とする25の医療機関で127人でした。





前の週より26人少ないものの、県内にある9つの保健所管内すべてから報告があり、高い水準のままです。マイコプラズマ肺炎の患者数は、前の週より12人少ない46人でしたが、全国でも高い水準のままです。例年、10月から11月に流行期に入るインフルエンザは、最新の調査では低い水準です。県は、定点あたりの患者数が1人を超えることを流行期入りの目安としていますが最新の調査では、県全体で0.12人でした。ただ全国では、例年より早く流行期に入った都府県もあり、県は「県内でも、急に流行が始まる可能性がある」と話しています。これからさらに気温が下がって部屋の換気がしづらくなり、空気の乾燥も進めば、感染症にかかるリスクが高まります。県は、本格的な流行に備え、手洗いや場面に応じたマスクの着用など、基本的な対策を続けておくよう、呼びかけています。