クマの大量出没が続く 9日だけで100件近くの目撃情報 仙北市では農作業の女性がクマに襲われけが 4日連続の人身被害に 秋田
県内ではクマの大量出没が続いています。
県のツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスによりますと9日だけで、これまでに100件近くの目撃情報が寄せられています。
仙北市ではクリ園で作業中の女性がクマに襲われけがをしました。
4日連続のクマによる人身被害です。
こちらは、さきほど午後4時半ごろに秋田市太平八田和岱で撮影したクマの映像です。
落ちたクリから実を探して食べ続ける1頭のクマ。
その姿を捉えていた時、クマに気が付かず住民が近寄ってきたため呼びかけました。
「クマがいる！クマ！」
クマの目撃は県内各地で相次いでいて、県のクマダスによりますと9日だけで、これまでに100件近い目撃情報が寄せられています。
4日続けてのクマによる人身被害も発生しています。
警察と仙北市によりますと9日正午ごろ、仙北市西木町のクリ園で70代の女性が収穫作業中、2頭の子グマが現れました。
女性が追い払おうとしたところ、木の上から親とみられるクマが下りてきて、襲われたということです。
女性は尻をかまれ、けがをしました。