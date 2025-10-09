県内ではクマの大量出没が続いています。



県のツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスによりますと9日だけで、これまでに100件近くの目撃情報が寄せられています。



仙北市ではクリ園で作業中の女性がクマに襲われけがをしました。



4日連続のクマによる人身被害です。



こちらは、さきほど午後4時半ごろに秋田市太平八田和岱で撮影したクマの映像です。



落ちたクリから実を探して食べ続ける1頭のクマ。





体長は約1メートルです。その姿を捉えていた時、クマに気が付かず住民が近寄ってきたため呼びかけました。「クマがいる！クマ！」クマの目撃は県内各地で相次いでいて、県のクマダスによりますと9日だけで、これまでに100件近い目撃情報が寄せられています。4日続けてのクマによる人身被害も発生しています。警察と仙北市によりますと9日正午ごろ、仙北市西木町のクリ園で70代の女性が収穫作業中、2頭の子グマが現れました。女性が追い払おうとしたところ、木の上から親とみられるクマが下りてきて、襲われたということです。女性は尻をかまれ、けがをしました。