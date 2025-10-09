大正時代からの歴史をもつ軽井沢高原教会は、11月30日〜12月25日に、クリスマスイベント「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」を開催する。同イベントでは、夜空の星と教会の森に広がる無数のランタンキャンドルが幻想的な空間を演出。今年のテーマは「願う」とし、星に願いを込める「Wishing tree」が新たに登場するほか、大切な人へのメッセージを綴る「Message of wishes」、幸せを願う歌を届ける「Harmony of wishes」といった新コンテンツを提供する。クリスマスシーズンに、大切な人との絆を深める特別な体験ができる。



教会へ続く道「星明りのプロムナード」

大正時代から開かれた教会の精神を大切にしている軽井沢高原教会は、誰にでも親しまれ、気軽に教会へ来てもらえるよう、年間を通して見学の受け入れや礼拝、催しを行っている。なかでもキリストの生誕を祝うクリスマスには、多くの人と楽しく過ごせるイベントを開催したいと考えた。

冬の軽井沢は、空気が澄み渡り、星空が特に美しく輝く。星とクリスマスには深い関係性があることから、軽井沢高原教会では、星をモチーフにしたクリスマスイベント「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」を開催することにした。



「クリスマスツリー」

12月25日から数えて4週間前の日曜日から12月24日まではアドベントといい、イエス・キリストの生誕を待ち望む大切な期間。このアドベントと12月25日に、軽井沢高原教会の森はあふれるほどの光に包まれる。夜空には輝く星、教会の森にはその星が舞い降りたかのように灯るランタンキャンドル。さらに、教会前には天頂に星を掲げた6mのクリスマスツリーが佇む。



「Wishing tree」

今年のテーマ「願う」を象徴した「Wishing tree」が、星降る森に登場する。いくつものガラス球が螺旋を描きながら空へと登り、その中央には、光の柱が真っすぐに伸びている。ガラス球は、来場者の「大切な人の幸せを願う」想いを表現し、光の柱が、その願いを星に届けるイメージ。Wishing treeは、星に込めたその願いが大切な人へ届くことを祈って設置している。



「Message of wishes」の様子

「Message of wishes」は、軽井沢高原教会を訪れた人たちが、大切な人へ感謝や幸せを願う気持ちを伝えるためのコンテンツ。教会オリジナルのレターセットを使用し、日頃伝えきれない想いをメッセージに込める。メッセージは、星降る森に設けられた特別な場所で、互いに贈り合うことができる。



「Harmony of wishes」の様子

日曜日と24日、25日には、星空の下、音楽を通して大切な人の幸せを願う「Harmony of wishes」を行う。その中の一曲、「Happy Xmas」（John Lennon＆Yoko Ono）は、「大切な人が幸せでありますように」という願いとともに、平和な世界を願うメッセージが込められた楽曲とのこと。星降る森に、あたたかな歌声が響く。



「クリスマス礼拝」の様子

日曜日と24日、25日には、教会内で「クリスマス礼拝」を行う。今年のテーマ「願う」に合わせた牧師による講話と賛美歌を通じて、クリスマスを祝う。初めての人も気軽に参加できる礼拝となっている。

［「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」概要］

期間︓11月30日〜12月25日（一部日程、抽選予約制）

時間︓19:30〜21:30

公式サイト︓210月6日公開予定

抽選予約制導入日の申し込み方法︓公式サイトから申し込み（受付︓10月31日13:00開始予定）

予約不要日︓現地でのスムーズなご案内のため、公式サイトから来場者情報の事前登録を実施

星野リゾート＝https://hoshinoresorts.com/jp