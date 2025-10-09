オリックス生命は、12月2日から、「円建終身保険 Yen Can」（以下、Yen Can）を発売する。また、現在販売中の「円建終身保険RISE」（以下、RISE）は、同日、保険料率を改定し保険料を引き下げる（12月2日をもって、「死亡保障付医療保険Relief W」「短期定期保険（年齢群団定期保険）」は販売を停止する）。

「Yen Can」は、死亡や高度障害状態に対する一生涯の保障に加え、貯蓄機能を備えた円建ての終身保険（平準払）。保険料の払込期間中に、保障の一部（不慮の事故・感染症以外の原因による死亡・高度障害状態に対する保障を抑制している）と解約払戻金を抑えることで、割安な保険料で将来の高い貯蓄性を確保する。

あわせて、「RISE」は保険料率を引き下げる。払込期間中の保障を抑制することなく、一生涯の保障と高い貯蓄性（保険料払込期間中の解約払戻金は抑制されている）をこれまで以上に手頃な保険料で提供する。

長寿化や少子化の進行により社会保障制度への関心が高まる中、将来に備えた資産づくりや安心した暮らしのためには、自助努力がますます大切になっている。同社は、死亡保障と資産形成を同時にかなえたいという消費者のニーズに応えるため、今回、高い貯蓄性を備えた円建終身保険を開発・改定した。現在発売中の米ドル建商品（米ドル建終身保険Candle、米ドル建終身保険US RISE、米ドル建終身保険Bright、一時払終身保険Moonshot）とあわせて、より幅広い選択肢を用意し、生活者の多様な価値観やライフプランに応じて最適な商品を提供する。

同社は、生命保険会社として、死亡保険をはじめとする生活者に寄り添った保障を充実させ、商品ラインアップの幅を広げてきた。これからも、生活者に納得してもらえる保障内容と保険料の商品を提供し、多くの生活者に安心して選び続けてもらえる保険会社を目指していく考え。

［発売日］12月2日（火）

