角田裕毅の「人生で最悪のスタート」が波紋　英メディアが去就問題にシビア意見「状況は悪化の一途を辿っている」

シンガポールGPで苦しい内容に終わった角田(C)Getty Images

本人も「失う必要がないポジションまでも失った」と振り返るスタートダッシュの失敗は、あまりに痛恨だった。

現地時間10月5日に行われたF1第18戦のシンガポールGP決勝で、レッドブルの角田裕毅は、12位と低迷。グリップの不具合によって15番手に甘んじた前日の公式予選の結果も含めて、今GPを通して苦しい内容に終始した。

【画像】ストロールが激怒した角田の走り 決定的瞬間をチェック

角田にとって何よりも響いたのは、決勝の序盤だ。他車がミディアムタイヤを選択する中で、数少ないソフトタイヤを選択。スタートと同時に挽回を狙ったが、マシンのペースは一向に上がらず。追い抜きが難しいとされるマリーナベイ市街地サーキットの事情も影響して、求められているポイント圏に届かなかった。

レース後のF1公式のフラッシュインタビューで「たぶん人生で最悪のスタートだった。何が起こったのかは自分でも分かってない」と肩を落とした角田には、首脳陣の厳しい評価を寄せる。レッドブルのローラン・メキース代表は、オランダの専門メディア『Racing News365』で「まともなレースはしたと思う」と指摘した上で、やはり序盤の失速にもどかしさを口にした。

「最初のラップはショッキングだった。彼が12位まで非常に良いペースで戻ってきたのは評価に値するが、土曜日もとても悪い結果だった。いくつかのポイントを失うことになったのは間違いない」

今季でレッドブルと契約満了となる角田は去就問題が問われる立場だ。チームとは、10月下旬までに評価を下すことで合意しているものの、目に見える結果を残し続けられない現状は芳しくない。