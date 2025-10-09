久保建英に加え、前田大然も別メニュー調整に…日本代表、パラグアイ戦へ24名で最終調整

日本代表は9日、キリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦に向け、会場のパナソニックスタジアム吹田にて公式練習を実施した。



冒頭15分のみ公開され、ストレッチやボール回しで調整を行った。前日8日は別メニュー調整となった久保建英は、2日連続で全体練習には加わらず。また前田大然も左足の張りを訴え、別メニュー調整となった。前田は全体練習開始後、ピッチ脇で森保一監督の話し込む姿が見受けられた。久保と前田はパラグアイ戦欠場が濃厚となっている。



パラグアイとの一戦は、明日10月10日（金）19時20分キックオフ。試合の模様は日本テレビ系列で全国生中継、TVerで生配信される。



取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）