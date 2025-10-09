長州力の“名言”「キレちゃいないよ」全容も！新日対Uインター「10・9」から30年でTVer配信【長州会見の起こしあり】
テレビ朝日『ワールドプロレスリング』の公式Xが、9日に更新。30年前に行われた『新日本 vs UWFインターナショナル全面戦争』の模様を、同日からTVerで期間限定配信すると発表した。
【画像】長州力の“名言”「キレちゃいないよ」全容も！10・9がTVer配信
Xでは「30年の時を経て“あの”伝説が再び…1995.10.9 東京ドーム『新日本 vs UWFインターナショナル全面戦争』 #ワールドプロレスリング 当時の放送全3回10月9日よりTVerにて期間限定配信!! #武藤敬司vs #高田延彦など、禁断の対決全試合をもう一度…」と伝えられた。
後に“名言”として広く知られるようになった、長州力による「キレちゃいないよ」が飛び出した、長州力VS安生洋二も入場シーンから、試合後のインタビューまで収録。TVerで見てみると、「長州さん、きょうはキレたんですか？」と向けられた長州が「キレちゃいないよ。安生もキラしたかったんじゃないか、勇気ねぇよな。でも、本質的には、キラさない限りは勝てないよな。オレの勝負はそこからだから。まぁ、キレていいのか、悪いのか。キレないで、冷静に勝った方がな」と語っているのが確認できる。
■長州力「キレちゃいないよ」をめぐる記者とのやり取り
記者：長州さん、キレたんですか、きょう？
長州：あぁ？
記者：キレたんですか？
長州：キレちゃいないよ。
記者：完勝。
長州：まぁ、結果的にはもう潰した。西村と一緒だな。潰したつもりだ。
記者：横浜アリーナの時に言っていましたよね。「こんな差がある」って。
長州：差があるよ。安生もキラしたかったんじゃないか、勇気ねぇよな。まぁ、キラしたヤツ一応いねぇだろ。でも、キラさない限りは、本質的には、キラさない限りは勝てないよな。オレの勝負はそこからだから。まぁ、キレていいのか、悪いのか。キレないで、冷静に勝った方がな。
記者：汗はかいてますけど、あんまり疲れてないんじゃないですか？
長州：コンディションはいいんだよ、オレは。最高にコンディションがいいんだよ。あした、あさってもまだあるし。オレはね。
【画像】長州力の“名言”「キレちゃいないよ」全容も！10・9がTVer配信
Xでは「30年の時を経て“あの”伝説が再び…1995.10.9 東京ドーム『新日本 vs UWFインターナショナル全面戦争』 #ワールドプロレスリング 当時の放送全3回10月9日よりTVerにて期間限定配信!! #武藤敬司vs #高田延彦など、禁断の対決全試合をもう一度…」と伝えられた。
■長州力「キレちゃいないよ」をめぐる記者とのやり取り
記者：長州さん、キレたんですか、きょう？
長州：あぁ？
記者：キレたんですか？
長州：キレちゃいないよ。
記者：完勝。
長州：まぁ、結果的にはもう潰した。西村と一緒だな。潰したつもりだ。
記者：横浜アリーナの時に言っていましたよね。「こんな差がある」って。
長州：差があるよ。安生もキラしたかったんじゃないか、勇気ねぇよな。まぁ、キラしたヤツ一応いねぇだろ。でも、キラさない限りは、本質的には、キラさない限りは勝てないよな。オレの勝負はそこからだから。まぁ、キレていいのか、悪いのか。キレないで、冷静に勝った方がな。
記者：汗はかいてますけど、あんまり疲れてないんじゃないですか？
長州：コンディションはいいんだよ、オレは。最高にコンディションがいいんだよ。あした、あさってもまだあるし。オレはね。