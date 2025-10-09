「非の打ち所が無い」土屋太鳳の美人姉、圧巻スタイルのチア姿を披露！ 「美貌とスタイルエグ」
タレントの土屋炎伽さんは10月7日、自身のInstagramを更新。チアリーディング中の姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】土屋炎伽の圧巻スタイルのチア姿
ファンからは「美貌とスタイルエグ」「容姿端麗、非の打ち所が無い」「キラキラしてて素敵」「躍動感たっぷり」「しなやかさと笑顔が最高」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「躍動感たっぷり」炎伽さんは「今シーズンもいよいよ折り返し地点」とつづり、3枚の写真を投稿。ブルーのシャツに白いミニスカートのユニフォームを着用し、チアリーディングをする姿です。引き締まったウエストやスラリとした脚が見えており、スタイルの良さが際立っています。
「腹筋凄いよ」6月14日の投稿でも、チアリーディング中の姿を写真で公開した炎伽さん。バキバキのおなかがあらわになっており、スタイル抜群です。ファンからは「腹筋凄いよ」「美腹に美腿ーーー」といった反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
