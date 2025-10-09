カルビー×亀田製菓がコラボ『ポテトチップス ハッピーターン味』、『ハッピーターン しあわせバタ〜味』/10月13日から全国で期間限定発売

カルビーと亀田製菓がコラボレーションし、それぞれの商品の味を再現した新商品を発売する。カルビーからは『ポテトチップス ハッピーターン味』が、亀田製菓からは『ハッピーターン しあわせバタ〜味』が登場。

10月13日から全国のコンビニエンスストアで先行発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では10月20日から11付下旬までの期間限定で販売、なくなり次第終了となる。

〈カルビー×亀田製菓 協働プロジェクト第1弾〉

協同プロジェクトは第1弾と銘打たれ、2025年9月に発売50周年を迎えた「カルビーポテトチップス」と、2026年に50周年を迎える「ハッピーターン」がコラボレーション。約1年をかけた試作を経て、“あまじょっぱい”という共通点がある「ハッピーターン」味のポテトチップスと「ポテトチップス しあわせバタ〜」味のハッピーターンが誕生した。

〈『ポテトチップス ハッピーターン味』〉

食べた瞬間の自然な甘味と、ライスパウダーによる米菓らしい香ばしさで「ハッピーターン」の味わいを再現。オープン価格で、想定価格は税込190円前後。

『ポテトチップス ハッピーターン味』

カルビー担当者は「亀田製菓さま監修のもと、『ハッピーターン』のおいしさを忠実に再現いたしました。『ハッピーターン』が好きな方、普段ポテトチップスをお召し上がりにならない方にも、ぜひ楽しんでいただきたいです」とコメント。

ハッピーターン担当者は「『ハッピーターン』らしい甘じょっぱさが、ポテトチップスがもつおいしさと合わさって、とまらない味わいになっていると思います。『ハッピーターン』とポテトチップスの相性の良さに、改めて気づきました」とコメントしている。

〈『ハッピーターン しあわせバタ〜味』〉

原料にポテトを使用してポテトチップスならではの風味を表現。フレーバーは『ポテトチップス しあわせバタ〜』の4つの素材(バター、マスカルポーネチーズ、はちみつ、パセリ)とハッピーパウダーを組み合わせた。内容量は35gと71gの販売があり、71gは10月20日からの発売となる。

◆35g ハッピーターン しあわせバタ〜味

販売期間: 2025年10月13日(月)〜11月末まで

参考小売価格: 税込140円前後

販売地域: 全国のコンビニエンスストアなど

『ハッピーターン しあわせバタ〜味』35g

◆71g ハッピーターン しあわせバタ〜味

販売期間: 2025年10月20日(月)〜11月末まで

参考小売価格: 税込248円前後

販売地域: 全国のスーパーマーケットなど

『ハッピーターン しあわせバタ〜味』71g

ハッピーターン担当者は「カルビーさま監修のもと、ハッピーターンらしい『ポテトチップス しあわせバタ〜』の味付けを試行錯誤しながら研究しました。ハッピーターン好きな方も、ポテトチップス好きな方も、一度その美味しさをお楽しみください」とコメント。

カルビー担当者は「『ポテトチップス しあわせバタ〜』らしいあまじょっぱいおいしさを再現いただきました。ハッピーターンの食感と相まってクセになる味わいです!ぜひ『ポテトチップス しあわせバタ〜』本体もお試しください」とコメントしている。