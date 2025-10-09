イスラエルとハマスがガザ停戦の第１段階で合意したとの発表があった後、人質の写真が貼られた横断幕のそばで人々が抱き合う様子＝９日、テルアビブ/Ronen Zvulun/Reuters

（ＣＮＮ）イスラム組織ハマスや協力関係にある勢力は依然、パレスチナ自治区ガザ地区に４８人の人質を拘束している。イスラエル政府は、うち少なくとも２０人が生存、２６人が死亡しているとの見方を示す。

残る人質のうち、１人を除く全員が２０２３年１０月７日に起きたハマス主導の襲撃の際に連れ去られた。残り１人はイスラエル兵のハダル・ゴルディンさんで、１４年に殺害されて以降、ガザに遺体が留め置かれている。

人質の大半はイスラエル国籍。外国籍は５人（タイ人３人、タンザニア人１人、ネパール人１人）で、死亡したとされる人質のうち２人は米国とイスラエルの二重国籍者となっている。

２３年１０月７日には計２５１人がイスラエルから連れ去られ、既にガザで拘束されていた人質４人に加わった。

戦闘開始以来、生きてイスラエルに戻った人質は１４８人。大半は一時停戦の期間中に解放され、８人はイスラエル軍によって救出された。イスラエルに帰ってきた遺体は５９体で、その中には逃走した人質３人が誤ってイスラエル軍に殺害されたケースも含まれる。

イスラエルとハマスの間で成立した和平の枠組みの第１段階により、今なお残る人質の迅速な解放が可能になりそうだ。

ただ、イスラエルの情報筋３人がＣＮＮに明かしたところによると、一部の人質の遺体の所在をハマスが把握していなかったり、遺体を収容できなかったりする可能性もあるという。