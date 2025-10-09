宮崎麗果、こだわりデザインの高級新車“パンダちゃん”公開「かっこよすぎ」「憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】実業家の宮崎麗果が10月8日、自身のInstagramを更新。夫で元EXILEの黒木啓司が新車に乗る様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】宮崎麗果、“約3000万”高級新車に乗り込む夫の姿
9月17日に、自身のInstagramで「初めての＃g63 お世話になりました」と、愛車だったシルバーのメルセデス・ベンツの高級車、AMG G63を手放したことを明かしていた黒木。この日の宮崎の投稿では、新車である白と黒の「G63」に乗り込み仕事へ向かう黒木の姿を写真や動画で公開。「こだわりのデザイン オパリスホワイトメタリックxオブシディアンブラックルーフの組み合わせ シルバーシートベルトにAMGナイトパッケージで」と内装を詳細に説明し、最後は「パンダちゃん完成！」とお茶目な一言も添えて「パパお仕事行ってらっしゃい」としている。
G63は新車価格が3000万円近い高級車であることから、この投稿にファンからは「かっこいい」「さすが」「いつかゲレンデ乗りたい」「憧れる」と反響が寄せられている。
宮崎は、2016年に第1子を出産し、2017年に結婚。離婚後に別のお相手と再婚し、2018年に第2子を出産したが、翌年の第3子を妊娠している間に離婚。第2子、第3子は宮崎が引き取っており、2021年12月14日には黒木と結婚。その後、2023年7月に第4子、2024年9月に第5子を出産した。（modelpress編集部）
◆宮崎麗果、高級新車に乗り込む夫公開
◆宮崎麗果の投稿に反響
