WEST．小瀧望（29）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。なにわ男子西畑大吾（28）との関係について語った。

MCハライチ澤部佑からゲスト小瀧に「苦情が届いております」と告げられながら、VTR画像が流れた。なにわ男子の西畑大吾からで小瀧との関係は「高校3年間、同じクラスです」と語った。

西畑は小瀧のことを「のんちゃん」と呼んでいて「のんちゃんは高校生のときにデビューしたんですよ。スーパースターですよ、ホンマにモテてましたね。もう少女漫画の世界でしたもん。あの長身が制服着て、スラ〜、って入ってくるの、うらやましかったなぁ〜。同級生としても放課後、一緒にたこ焼き食べに行ったりとか…仲良かったというより面倒見てくれてた」と小瀧が憧れの存在だったことを素直に認めた。

そして西畑は小瀧が、なにわ男子メンバーの大西流星（24）と異常に仲良しであることが不思議で「どんな関係なのかが聞きたい」と訴えてきた。小瀧は、大西がなにわ男子にメンバー入りしたときに10歳で、「そのときから知ってるから弟できた、って」と何かにつけてかわいがっているとし、「なにわ男子で一番くらい」とも答えていた。

澤部から「西畑くんより？」と聞かれて「西畑は…面倒見た」とぴしゃりと返した。