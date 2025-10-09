タミヤ、「藝プラ展」の巡回展を東京・新橋で10月29日より開催しりあがり寿氏・明和電機ほか現代アーティストの作品をタミヤ最新アイテムとあわせて楽しめる
タミヤは、「藝プラ展」の巡回展を10月29日から11月3日まで直営施設「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO(東京都港区・新橋)」にて開催する。入場は無料。
「藝プラ展」は、京都・西陣にあるアートギャラリー「藝泉（GE-SEN）」で開催された、タミヤをテーマとした現代アーティストによる合同作品展。表現者としての土壌に模型作りの原体験があるというクリエイター達の作品が集まった本展では、創意工夫にあふれるアプローチで、それぞれの模型への想いが表現された。参加アーティストには、しりあがり寿氏や明和電機らが名を連ねている。
東京での巡回展では「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」のイベントスペース「MODELERS SQUARE(モデラーズスクエア)」に「藝プラ展」参加作家の作品を展示。施設内に展示されるタミヤの最新アイテムとあわせて楽しめる。
会場となるMODELERS SQUARE(モデラーズスクエア)
参考:アートギャラリー「藝泉（GE-SEN）」での「藝プラ展」展示の様子
参考:アートギャラリー「藝泉（GE-SEN）」での「藝プラ展」展示の様子
「藝プラ展 in TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」開催概要
開催期間：10月29日(水)15時～11月3日(祝)19時
会場：「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」内「MODELERS SQUARE」
所在地：〒105-0004 東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル １F
営業時間 平日11時～20時/土日祝 10時～19時
入場料 無料
※混雑時は入場制限を行なう場合があります。【TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO】
参加アーティスト（敬称略）
あきやまみみこ
朝倉世界一
阿部悟郎
片野まん
現代美術二等兵
ザリガニワークス
しりあがり寿
酉松鉱一
パンタグラフ
明和電機
デザイン：中村至男
協力：タミヤ
会場限定販売アイテム
タミヤTシャツ（藝泉マーク入り）
価格：4,400円
サイズ：XL/L/M
模字「藝」手拭い
価格：2,750円
(C)TAMIYA,INC.ALL RIGHTS RESERVED.