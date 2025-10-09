【藝プラ展 in TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO】 開催期間：10月29日15時～11月3日19時 会場：「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」内「MODELERS SQUARE」 入場無料

タミヤは、「藝プラ展」の巡回展を10月29日から11月3日まで直営施設「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO(東京都港区・新橋)」にて開催する。入場は無料。

「藝プラ展」は、京都・西陣にあるアートギャラリー「藝泉（GE-SEN）」で開催された、タミヤをテーマとした現代アーティストによる合同作品展。表現者としての土壌に模型作りの原体験があるというクリエイター達の作品が集まった本展では、創意工夫にあふれるアプローチで、それぞれの模型への想いが表現された。参加アーティストには、しりあがり寿氏や明和電機らが名を連ねている。

東京での巡回展では「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」のイベントスペース「MODELERS SQUARE(モデラーズスクエア)」に「藝プラ展」参加作家の作品を展示。施設内に展示されるタミヤの最新アイテムとあわせて楽しめる。

会場となるMODELERS SQUARE(モデラーズスクエア)

参考:アートギャラリー「藝泉（GE-SEN）」での「藝プラ展」展示の様子

「藝プラ展 in TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」開催概要

開催期間：10月29日(水)15時～11月3日(祝)19時

会場：「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」内「MODELERS SQUARE」

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル １F

営業時間 平日11時～20時/土日祝 10時～19時

入場料 無料

※混雑時は入場制限を行なう場合があります。

参加アーティスト（敬称略）

【TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO】

あきやまみみこ

朝倉世界一

阿部悟郎

片野まん

現代美術二等兵

ザリガニワークス

しりあがり寿

酉松鉱一

パンタグラフ

明和電機

デザイン：中村至男

協力：タミヤ

会場限定販売アイテム

タミヤTシャツ（藝泉マーク入り）

価格：4,400円

サイズ：XL/L/M

模字「藝」手拭い

価格：2,750円

