【大学野球】 ◆東都大学野球秋季リーグ戦第３週第３日▽東洋大１―０亜大（９日・神宮）

開幕５連敗を喫していた東洋大が亜大に連勝し、今季初の勝ち点を挙げた。１回裏に２番・吉田元二塁手（４年＝龍谷大平安）、３番・池田彪我三塁手（４年＝三重）の連続二塁打で１点を先取。２投手の継投でリードを守り切った。

ドラフト上位候補に挙がる最速１５５キロ右腕・島田舜也投手（４年＝木更津総合）は、先発した石沢順平投手（１年＝木更津総合）のあとを受けて４回表から登板。６イニングを１安打６三振で無失点に抑え、勝利に貢献した。

この試合の最速は１５１キロだったが、カーブ、フォークを決め球に丁寧な投球を展開。「（１週目の）駒沢大学戦のあと、真っすぐ一辺倒ではなく変化球を交ぜて、より真っすぐを生かす配球に変えました」とモデルチェンジの効果を強調した。

次週は開幕６連勝中の青学大と対戦。「きょう勝ち切ったことで、いい流れが出来たと思う。（青学大も）同じ大学生。力負けはしていないと思っているので、皆が力を出せばいい勝負が出来る」と静かに闘志を燃やしていた。