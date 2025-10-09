【ＤｅＮＡ】ドバイに田内、吉岡　オーストラリアに益子、颯を派遣　ウィンターリーグ

ＤｅＮＡは９日、ドバイで開催される「ベースボール・ユナイテッド」の「ミッドイースト・ファルコンズ」に、吉岡暖投手、田内真翔内野手、「オーストラリアン・ベースボールリーグ」の「ブリスベン・バンディッツ」に颯投手、益子京右捕手を派遣すると発表した。４人とも今季全日程終了後に参加する。

参加選手のコメントは以下の通り

吉岡暖投手「ドバイでのウィンターリーグへの参加について、チームスタッフ、関係者の方々に深く感謝します。ドバイで色んなことを吸収して来シーズンにいかせるように精一杯頑張ります」

田内真翔内野手「ドバイでのウィンターリーグへ参加することになりました。まずは参加にあたりサポートしてくださった球団の方々に感謝したいと思います。ドバイという慣れない環境でしか得られない学び、気づき、成長を通して、来シーズンは一軍でチームの勝利に貢献したいと思います」

颯投手「この度、オーストラリアのウィンターリーグに参加することとなりました。オーストラリアでは今年感じた課題の克服や、トレーニングと実戦を並行しながらレベルアップ・パワーアップをしたいと思い、希望いたしました。また私生活でも慣れない環境に身を置くことで、新たな発見や成長ができると思うので、充実した期間を過ごせるようにしたいです」

益子京右捕手「オーストラリアでのウィンターリーグへの参加の機会を与えてくださった球団、並びにサポートしていただく方々に感謝の気持ちでいっぱいです。異国でしか得られない学びを来シーズンで活かすために成長してきます」