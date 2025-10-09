◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 第１日（９日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、石川遼（カシオ）は１バーディー、１ボギー、１トリプルボギーの３オーバー７４で５９位スタートとなった。「ティーショットが乱れて苦しい展開になってしまった。自分の状態を上げていって、いいプレーができるように頑張りたい」。２日目以降の浮上を目指していく。

開幕前日は３９度の発熱に見舞われプロアマ戦を欠場。平熱に戻ったこの日、無事にティーグラウンドに立った。「自分のスイングの状態が良くなかった。フォローのホールでウェッジを持って狙ったところでチャンスを作れなかったというか、ものにできなかった。もう少しチャンスにつけたかったし、ティーショットも良くなかったので、これから良くしていくだけ」と振り返った。

台風の影響を考慮し、第１ラウンドはスタートが２時間早まった。朝から強い風が吹き荒れるなか、石川は午前６時５６分に１０番からスタート。ティーショットを左に曲げたが、３メートルを沈めてパーをセーブした。強い向かい風となった１４番の第１打はドライバーでフェードを打ちにいったが、スライスがかかりすぎて右のブッシュへ。痛恨のトリプルボギーを喫した。

「自分の状態を上げていって、残り５４ホール、自分の思った通りのショットを１回ずつ打っていくということ。パッティングがいい感触なので、ミドルパットの距離にでもつけ続けて、パッティングで勝負していければ」と語り、午後３時過ぎまでコースに残って練習を続けた。