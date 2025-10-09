【P320 フルサイズ】 10月9日 発売 価格：25,080円

東京マルイは、10月9日発売のガスブローバックガン「P320 フルサイズ」のパッケージを公式Xアカウントにて公開した。

本商品はモジュラー式セミオートマチックピストル「P320」をトイガンで再現したもの。トリガーやハンマーなど、作動に関わる基幹部をユニット化したFCU（=ファイア・コントロール・ユニット）はエアソフトガン用の独自設計でありながら、本物と同じ手順で取り外すことができる。FCUの側面には個体ごとに異なったユニークNo.をレーザーで刻印し、フレームに組み込んだ状態でもNo.を確認することができる。

ピストンは直径15mmの大口径ピストンが採用されており、下部にはレイルをはめ込んだレイルドエンジンが採用されている。

アウターバレル・ティルトアシスト機構により、チャンバーカバーへの傷を防ぎ、円滑な作動を実現。装弾数26発、冷えに強いダイカスト製のマガジンが付属している。

公開されたパッケージは本体とマガジンが収められ、高級感ある外観となっている。また、マガジンバンパー横の付属物を取り外すと、別売のロングマガジンも収納することができる。

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.