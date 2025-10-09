２日、黄岩島の礁原（しょうげん）と潟湖（せきこ）の接合部。（南中国海＝新華社配信）

【新華社南中国海10月9日】中国は9月、黄岩島国家級自然保護区を新たに設置した。国家林業・草原局の発表によると、同保護区は海南省三沙市に位置し、面積が3523.67ヘクタール。主な保護対象はサンゴ礁生態系となっている。

