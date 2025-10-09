フェラーリ初のEV『エレットリカ』、シャシーと主要コンポーネント初公開！【写真&スペック第一報】
ブランド史上初となるフル電動モデル
10月9日、フェラーリは『キャピタル・マーケット・デイ2025』において、ブランド史上初となるフル電動モデルの量産仕様シャシーおよび主要コンポーネントを初公開した。
【画像】フェラーリ初のEV、その名は『エレットリカ』！シャシーと主要コンポーネントを初公開 全37枚
まったく新しい革新的なアプローチから生み出されたというそのモデルは現在、『フェラーリ・エレットリカ（Elettrica)』と呼ばれる（21:10追記：正式名は後日発表されるとのこと）。
初公開されたフェラーリ・エレットリカのシャシー。 フェラーリ
エレットリカは、内燃エンジン、HEVおよびPHEVパワートレイン、そして今回新たに加わるフル電動駆動を含めて、『フェラーリのマルチエナジー戦略における重要な節目を象徴』と宣言されるものだ。
また、フェラーリの伝統に忠実に、主要コンポーネントはすべて社内で開発、製造され、『フェラーリならではの卓越したパフォーマンスと独自性を確実に実現している』という。
まずは第一報として写真とスペックを掲載。詳しくは続報する。
フェラーリ・エレットリカの技術諸元
フェラーリ・エレットリカ
Ferrari Elettrica
●パフォーマンス
0-100km/h:2.5s
最高速度：310km/h
出力:〉100cv in boost mode
航続距離:〉530km
初公開されたフェラーリ・エレットリカのバッテリー。 フェラーリ
●サイズ&重量
ホイールベース:2960mm
重量:約2300kg
重量配分:47%フロント/53%リア
●フロントEアクスル
アクスル出力:210kW
ホイールトルク:3500Nm
エンジントルク:140Nm in Performance Launch mode
出力密度:3.23kW/kg（効率93%）
エンジン回転数:30,000
インバーター最高出力:>300kW
重量:65kg
●リアEアクスル
アクスル出力:620kW
ホイールトルク:8000Nm
エンジントルク:355Nm in Performance Launch mode
出力密度:4.80kW/kg（効率93%）
エンジン回転数:25,500giri/min
インバーター最高出力:>600kW
重量:129kg
●バッテリー
セル数:210（14セル構成モジュール15個）
総出力密度:195Wh/kg
セル出力密度:305Wh/kg
総容量:122kWh
最高電圧:800V
最大充電出力:350kW