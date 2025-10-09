ブランド史上初となるフル電動モデル

10月9日、フェラーリは『キャピタル・マーケット・デイ2025』において、ブランド史上初となるフル電動モデルの量産仕様シャシーおよび主要コンポーネントを初公開した。

【画像】フェラーリ初のEV、その名は『エレットリカ』！シャシーと主要コンポーネントを初公開 全37枚

まったく新しい革新的なアプローチから生み出されたというそのモデルは現在、『フェラーリ・エレットリカ（Elettrica)』と呼ばれる（21:10追記：正式名は後日発表されるとのこと）。



初公開されたフェラーリ・エレットリカのシャシー。 フェラーリ

エレットリカは、内燃エンジン、HEVおよびPHEVパワートレイン、そして今回新たに加わるフル電動駆動を含めて、『フェラーリのマルチエナジー戦略における重要な節目を象徴』と宣言されるものだ。

また、フェラーリの伝統に忠実に、主要コンポーネントはすべて社内で開発、製造され、『フェラーリならではの卓越したパフォーマンスと独自性を確実に実現している』という。

まずは第一報として写真とスペックを掲載。詳しくは続報する。

フェラーリ・エレットリカの技術諸元

フェラーリ・エレットリカ

Ferrari Elettrica

●パフォーマンス

0-100km/h:2.5s

最高速度：310km/h

出力:〉100cv in boost mode

航続距離:〉530km



初公開されたフェラーリ・エレットリカのバッテリー。 フェラーリ

●サイズ&重量

ホイールベース:2960mm

重量:約2300kg

重量配分:47%フロント/53%リア

●フロントEアクスル

アクスル出力:210kW

ホイールトルク:3500Nm

エンジントルク:140Nm in Performance Launch mode

出力密度:3.23kW/kg（効率93%）

エンジン回転数:30,000

インバーター最高出力:>300kW

重量:65kg

●リアEアクスル

アクスル出力:620kW

ホイールトルク:8000Nm

エンジントルク:355Nm in Performance Launch mode

出力密度:4.80kW/kg（効率93%）

エンジン回転数:25,500giri/min

インバーター最高出力:>600kW

重量:129kg

●バッテリー

セル数:210（14セル構成モジュール15個）

総出力密度:195Wh/kg

セル出力密度:305Wh/kg

総容量:122kWh

最高電圧:800V

最大充電出力:350kW