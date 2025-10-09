山形市と鶴岡市で連日、クマの目撃が相次いでいます。このうち、山形市では9日朝、中心部からほど近い住宅地でクマが目撃され、市が注意を呼びかけています。



小坂憲央アナウンサー「山形市の馬見ヶ崎川にかかる二口橋です。週末、こちらの河川敷は芋煮会でにぎわう場所でもあります。クマが目撃されたのは交差点の西側。市によりますとクマはさらに西に向かったということです」





9日午前7時過ぎ、山形市銅町の路上でクマ一頭が目撃されました。これまでのところ人的・物的被害は確認されていません。クマは目撃された場所から西に向かって移動した後、行方が分からなくなったということです。近所の人「今お客さんから店の前を通ったと聞いて出てたところ」（ここから西は住宅街？）「めっちゃ住宅街」「怖い。うちも全部カギ閉めて対策みたいにしているがカギ閉めたところでどうなるものでもないのでどうしようかなと」市によりますと、朝に目撃されて以降、クマが出没したとの通報は来ていないということで、市や警察がパトロールを実施したほか、近隣住民に対し、チラシを配布するなどして注意を呼びかけています。一方、鶴岡市中心部の鶴岡公園では、8日午後8時半過ぎと午後9時半過ぎに相次いでクマの目撃情報がありました。クマは体長およそ1メートルで北の方に移動していたということです。付近では、8日未明から8日夜にかけて6件のクマの目撃情報が寄せられていて鶴岡市は、同一個体とみています。人的被害はこれまでのところ確認されていませんがまだ付近に潜んでいる可能性もあることから市は、やぶに近づかないことや車庫のカギを閉めるなど対策を呼びかけています。