限定生産だからこそできる挑戦

ランボルギーニの限定生産モデル『フェノメノ』は、そのベースとなったV12エンジン搭載のフラッグシップモデル『レヴエルト』の将来的な改良点を示唆している。

【画像】ブランド史上最強！ 1080psのPHEV【ランボルギーニ・フェノメノを詳しく見る】 全21枚

ランボルギーニのグローバル販売＆マーケティング責任者であるフェデリコ・フォスチーニ氏はAUTOCARに対し、「バッテリー、パワー、サスペンション、ドライビングダイナミクスにおいてアップグレードが施されています。少量生産であれば、テストの一部を回避できるため、実装が容易なのです」と語った。



フェノメノは、フラッグシップモデルのレヴエルトをベースとしている。

例えば、フェノメノは新型の7kWhバッテリーを搭載しており、レヴエルトの3.8kWhバッテリーよりも高い出力を実現。これにより、3基の電気モーターの出力を合計55ps高めている。

また、自然吸気6.5L V12エンジン用に新開発したバルブトレインにより、エンジン単体でさらに10psを引き出した。

これらの改良によりフェノメノは合計出力1080psを発生し、ランボルギーニ史上最強のパワーを誇る。0-100km/h加速は2.4秒、0-200km/h加速は6.7秒、最高速度は350km/hに達する。

「これは将来の技術革新を予見したマニフェストです」とフォスチーニ氏は言う。「ピラミッドの頂点に立つモデルであり、ランボルギーニの将来像を示すものです」

ただし、レヴエルトの改良は数年先になる見込みだ。発売からわずか1年しか経っておらず、フェノメノの生産開始は2027年を予定しているためである。

参考までに、レヴエルトの前身であるアヴェンタドールは2012年に発売され、4年後に改良を受けた。

フェノメノは30台限定で生産される。うち29台はランボルギーニの顧客に販売され、残り1台は同社のコレクションに収められる。

フォスチーニ氏は、この29台の販売は「わたし達の仕事の中で最も簡単な部分です」と冗談を飛ばしながら、フェノメノや過去の特別モデル（シアン、チェンテナリオ、レヴェントンなど）は「最も忠実な顧客へのお礼」だと語った。