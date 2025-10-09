クマ被害増加！林業従事者対象の初の講習会 クマに遭遇した場合の対処法を学ぶ【長野】
県内では、クマの出没や被害が相次いでいます。こうした中、長野市ではクマによる人身被害などを減らそうと林業従事者を対象とした講習会が初めて開かれました。
リポート
「どうすればクマによる被害を防げるのか？参加者は今、クマの攻撃によるダメージを減らすための防御姿勢を実践しています」
講習会は山林などでクマに遭遇する可能性が高い、林業従事者を対象に県や消防などが初めて開きました。
県によりますと今年度、クマによる人身被害は10件発生していてこのうち7件が森林内だという
ことです。
参加者はクマの生態や万が一、遭遇してしまった場合の対処法などを学びました。
参加者
「遭遇するリスクは件数でも増えているので、できるように日頃から意識付けしたい」
こちらの男性は15年ほど前、木材を運搬中に林道でクマに遭遇したといいいます。
クマに遭遇した参加者
「クマもパニック状態で、立ち上がって完全な威嚇態勢。口も手も上げて、ちょうど真横にクマの口があるような状態で…」
クマに遭遇した参加者
「（講習会は）非常に有効だった。クマの退避姿勢やあまり実演しないので」
県林務部 信州の木活用課斉藤方彦 課長補佐
「こうした機会を設けてクマに遭わないようにするにはどうするか？？会ったときにどうするか？を広く皆さんに持ち帰ってもらえればという思い」
参加者たちはこのほか、斜面で転倒しにくい歩き方や、けが人の搬送訓練など、山林での人身被害を最小限にする方法を学んでいました。