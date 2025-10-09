1児の母・宇野実彩子、太もも輝く美脚ショットに反響「脚、綺麗」「スタイル良すぎ！」 ブラックコーデでクールに決める
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子（39）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツ×ロングブーツで美脚を際立たせた姿を披露し、ファンから驚きと称賛の声が相次いでいる。
【写真】「スタイル良すぎ！」太もも輝く美脚ショットを披露した宇野実彩子
「女子校時代からの仲良しが作ったジャケットでお仕事へ」とコメントし、ブラックコーデに友人が手がけたジャケットを羽織った姿を3枚の写真で投稿。鮮やかなオレンジの壁を背景に、自然体の笑顔が収められており、ショートパンツとロングブーツの間からは、ほっそりとした美太ももがのぞいている。
コメント欄には、「脚、綺麗！」「スタイル良すぎ！」「ブラックコーデ最高ですっ！」「ラブブつけてる〜」「お友達が作ったジャケット素敵」「素敵に着こなしてくれて幸せいっぱいだね」「Theプライベートな私服投稿が久しぶりで嬉しい」など、称賛の声が多く寄せられた。
宇野は24年3月に3人組グループ・NEWSの小山慶一郎（41）との結婚を報告。25年2月に第1子の妊娠を発表し、25年6月に出産を報告した。
【写真】「スタイル良すぎ！」太もも輝く美脚ショットを披露した宇野実彩子
「女子校時代からの仲良しが作ったジャケットでお仕事へ」とコメントし、ブラックコーデに友人が手がけたジャケットを羽織った姿を3枚の写真で投稿。鮮やかなオレンジの壁を背景に、自然体の笑顔が収められており、ショートパンツとロングブーツの間からは、ほっそりとした美太ももがのぞいている。
宇野は24年3月に3人組グループ・NEWSの小山慶一郎（41）との結婚を報告。25年2月に第1子の妊娠を発表し、25年6月に出産を報告した。