季節の変わり目にぴったり♡グンゼの快適インナーで9月～10月も心地よく

暑さの名残が残る9月から、朝晩の冷え込みが増す10月へ。何を着たらいいのか迷う季節に、グンゼが提案するのは“インナーでの温度調整”。公式Xで行われた調査では、実に89％の人がこの時期の服装選びに悩んでいることが明らかに。気温差にも肌コンディションにも寄り添う、最新の機能性インナーが今注目を集めています。

グンゼが調査！秋の服装選びのリアル

グンゼの公式Xで行われたアンケートでは、約9割の人が9～10月の服装選びに悩むと回答。

そのうち65％が「インナーで温度調整している」と答えました。特に多かった悩みは、「気温差」と「汗によるムレ・冷え」。

日中と朝晩の寒暖差、室内外の温度差など、変化が激しいこの季節は、インナーこそが快適さのカギになりそうです。

インナーで快適に過ごすための3つのポイント

① 通年素材を選ぶ

吸放湿性に優れた素材や天然繊維の綿などを選ぶことで、暑さにも冷えにも対応可能。

② 袖丈で温度をコントロール

10分袖や8分袖など、その日の気温に合わせて調整を。

③ 肌への刺激を減らす仕様を選ぶ

縫い目の少ないタイプやタグが転写プリントのものは、ゆらぎ肌にもやさしく快適です。

グンゼおすすめのインナーラインナップ

【アセドロン】8分袖インナー

価格：1,980円

吸湿・放湿・速乾機能でムレを軽減。年間通して快適に着られる汗対策インナー。

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック／ノーブルベージュ／ミスティピンク）

【the GUNZE｜綿100%】10分袖インナー（えりあき狭め）

価格：2,200円

天然素材の綿100％で肌ざわり抜群。タグレス仕様でストレスフリー。

サイズ：S／M／L／LL（カラー：ミディアムグレー、ペールライラック、オフホワイトなど全8色）

【Fitte（完全無縫製）】8分袖インナー（パッド付）

価格：2,970円

縫い目ゼロのリラックス設計。オーガニックコットン混素材でやさしい着心地♡

サイズ：M／L／LL（カラー：グレーモク、ブラック、スモークブルーなど）

【アセドロン】ロングスリーブシャツ（丸首）

価格：1,980円

抗菌防臭＆速乾で、汗ばむ日もさらりと快適。

サイズ：M／L／LL（カラー：ホワイト、ネービーブルー）

【the GUNZE｜綿100%】クルーネックロングスリーブシャツ

価格：2,200円

吸湿性に優れ、ムレにくく快適。日本製の定番インナー。

サイズ：M／L／LL（カラー：ホワイト、ミディアムグレー、スミクロ）

【in.T（インティー）】監修8.5分袖シャツ

価格：2,310円

人気スタイリスト大山旬氏監修。CUT OFF®仕様で重ね着にも◎。

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック、クリアベージュ）

インナーで叶える“秋の快適バランス”

気温差が激しく、服装選びが難しい季節こそ、インナーの力で快適に。グンゼの機能性インナーは、汗・冷え・ムレといった秋特有の悩みに寄り添い、肌にもやさしい設計。

お気に入りの服をもっと心地よく楽しむために、この秋はグンゼのインナーで“ちょうどいい”着心地を体験してみませんか♪