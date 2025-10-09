たんぽぽ川村エミコ（45）が8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。知らない人に車で送ってもらったことを明かし、共演者を驚かせた。

番組では「人付き合いから逃げたい女たち」が集合し、さまざまな話題で議論した。友人からの誘いを断れないというトークから川村は「私は全然断れないので、この前タクシー待ってて全然来なかったときに知らない人が送ってくれるって言ってくれて、連れてってもらっちゃいました」と切り出した。

大久保佳代子は「めっちゃ怖い。私聞いたんですけどめっちゃ怖くて。怒りましたもん。ちゃんとお話ししなさい！皆さんに。これはヤバい話です。マジで」と解説した。

川村は「タクシー待ってたけどずっと来なくて、車で待ってた人なんですけど『川村さんのファンです』って最初言ってくださってて、その後もタクシー待ってたけど来なくて、『時間あるんで送りましょうか？』って言ってくださって。良い人そう！って思って乗って連れてってもらったんですけど」と語った。

くりぃむしちゅー上田晋也は「変なアプローチはなかったのか『連絡先教えてもらえませんか』とか」と質問した。川村は「最後に無農薬のバナナをくれました」と答え、スタジオを笑わせた。