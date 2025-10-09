小中学校の給食にギョウザ 具材には地元でとれた旬のサケが 伝統の食文化に理解を深める 秋田・大仙市
本格的なサケ漁の始まりを前に、大仙市の小学校と中学校の給食にサケを使ったギョウザが提供されました。
地域に伝わる季節の食材を味わいながら子どもたちが食文化への理解を深めました。
大仙市に遡上してくるサケを使った特製のギョウザ。
魚の苦手な子どもでも食べやすいように、地元の玉川でとれたサケの身を具材に練り込んでいます。
地域の伝統食に親しんでもらおうと考案されたもので、9日から来月下旬にかけて、大仙市内の全ての小学校と中学校の給食に順次提供されます。
昨シーズンは2,000匹を超える水揚げがあった玉川のサケ。
イクラはもちろん、塩づけや干物などの保存食にも加工され、地域の味として親しまれています。
児童
「おいしい給食いただきます、いただきます」
9日は、学区内を玉川が流れる花館小学校など市内13の小学校と中学校にサケのギョウザが提供されました。
児童
「うんっ！サケの味」
子どもたちは学校の給食で季節の食材を味わいながら、伝統の食文化への理解を深めました。
児童
「たれとサケの味が混ざってておいしいです。グッド！」
児童
「サケの味がしてておいしかったです」「サケがいる川を大事にしたいです」
9日、メスのサケが水揚げされ、今シーズンの初漁を迎えたという大仙市の玉川。
サケの遡上は来月にかけて本格化します。