¡Ú¥¢¥ê»Ð¤È¥¥ê¥®¥ê¥¹Ëå¡Û¡Ö¥â¥á¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¥±¥ó¥«¤·¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¡ª¡ãÂè30ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
¡ÖÂ¹°é¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÁÄÉãÊì¤¬Â¹¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·ºÇ½é¤«¤éÁÄÉãÊì¤ËÍê¤ëÁ°Äó¤Ê¤Î¤«¡¢ºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ±¤¸Ç¯º¢¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä»ÐËå¤¬¡¢¼ÂÊì¤ËÍê¤ëÉÑÅÙ¤ÇÌäÂê¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Âè30ÏÃ¡¡»Ð¤Îµ¤»ý¤Á¡§Ëå¤è¡¢´èÄ¥¤ì¡ª
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥¯¥ë¥ß¤µ¤ó¤¬²¿¤À¤«¾¯¤·¤À¤±Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡ª¡¡Ã¯¤«¤òÍê¤ëÁ°Äó¤Î»Ò°é¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º¹Ô¤µÍ¤ë¤È¤¤¬Íè¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢¡Öº£¡×¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤´í¸±À¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤ÏÂ³¤¯¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ÑÂ³¤ÎÃæ¤Î¡Öº£¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«³Ð¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡Öº£¡×¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
