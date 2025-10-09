トキを狷段未幣貊雖瓩慷兇Χ籠麩

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は10日、第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」の第10回が放送される。

両家の親同士も良好な雰囲気で、トキ（郄石あかり）と銀二郎（寛一郎）のお見合いはうまくいきそうな空気に。このままいけば結婚は確実！

両家の親同士も良好な雰囲気で、トキ（郄石あかり）と銀二郎（寛一郎）のお見合いはうまくいきそうな空気に。このままいけば結婚は確実！

しかし、急に現実味を帯びてきた結婚に、トキは銀二郎とのお見合いを進めることをためらってしまう。そんなトキに、銀二郎はある

今回から、米女優のシャーロット・ケイト・フォックス（40）が登場。将来、トキが夫婦となるレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の米国での勤め先である新聞社の同僚、イライザ・ベルズランドを演じる。女性記者として世界を飛び回る爛僉璽侫Дトウーマン瓠ヘブンに日本行きを勧めるなど重要な役どころとなる。

シャーロットが朝ドラに出演するのは「マッサン」「べっぴんさん」に続き3度目。「今回演じるイライザは、自立した、強くて知的な女性です。きっとチャレンジをすること、冒険することが好きな人なのだと思います。これまであまり演じることがなかった役なので、このようなチャンスをいただき、とてもわくわくしています」とコメントしている。

日本と海の向こうの米国で、物語は風雲急を告げそうだ。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

朝ドラ3度目の出演となるシャーロット・ケイト・フォックス

「ばけばけ」より(C)NHK

配役は、ヘブンをサポートする英語教師・錦織友一を吉沢亮、トキの父・司之介を岡部、母・フミを池脇千鶴、祖父・勘右衛門を小日向が演じる。そのほかトキの親戚・雨清水を堤、その妻・タエを北川が演じるなど、そうそうたる顔触れとなっている。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。