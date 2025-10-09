¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·úÀß¹©»ö¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿ÃæÀî´ë²è·úÀß¡Ê³ô¡Ë¡ÊÂçºå¡Ë¤¬²ñ¼Ò¹¹À¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ
¡¡ÃæÀî´ë²è·úÀß¡Ê³ô¡Ë¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ï10·î9Æü¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤Ë²ñ¼Ò¹¹À¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·Æ±Æü¡¢ÊÝÁ´´ÉÍýÌ¿Îá¡¢Ä´ººÌ¿Îá¡¢ÊÛºÑ¶Ø»ß¤ÎÊÝÁ´½èÊ¬Ì¿Îá¤ª¤è¤ÓÊñ³çÅª¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿½ÀÁÂåÍý¿Í¤ÏÀÖÌÚæÆ°ìÊÛ¸î»Î¡ÊÊÛ¸î»ÎË¡¿Í´ØÀ¾Ë¡Î§ÆÃµö»öÌ³½ê¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÌÉÍ2¡Ý5¡Ý23¡Ë¤Û¤«¡£ÊÝÁ´´ÉÍý¿Í¤Ë¤ÏüâÌÚÂçÃÏÊÛ¸î»Î¡ÊÊÛ¸î»ÎË¡¿Í´ØÀ¾Ë¡Î§ÆÃµö»öÌ³½ê¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÌÉÍ2¡Ý5¡Ý23¡Ë¡¢Ä´ºº°Ñ°÷¤Ë¤ÏËÌÌîÃÎ¹ÊÛ¸î»Î¡ÊÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÂç¹¾¶¶Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢Âçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç2¡Ý3¡Ý18 ¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤ÏºÄ¸¢¼Ô608Ì¾¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó222²¯±ß¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¹©»ö¤Ï¹©»öÈñÍÑ¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²ó¼ý¤Þ¤Ç¤ÎÆþ¶â¥µ¥¤¥È¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬½ù¡¹¤Ë°²½¡£¤µ¤é¤Ë°ìÉô¤Î¹©»ö¥È¥é¥Ö¥ë¤äºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¹©»ö¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÉô¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤ÎÅ¾Çä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÀÌóÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÀ¸¤¸¤¿¡£
¡¡»ñ¶â·«¤ê¤Î²þÁ±¤¬¤Ç¤¤º¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤â¸Â³¦¤ËÃ£¤·¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ï¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢¨ÃæÀî´ë²è·úÀß¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:570143934¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ: 7122001019505¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶èÇîÏ«Ä®4¡Ý2¡Ý15¡¢ÀßÎ©1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯3·î¡Ë