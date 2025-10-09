「たくさん応援してくれていたのに」 松山英樹は悔しさ残る1オーバー発進
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 初日◇9日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞日本のエース・松山英樹を一目見ようと、横浜CCには多くのギャラリーが詰めかけた。しかし、「雰囲気は最高ですが、プレーがそれについていけなかった」。3バーディ・4ボギーの1オーバー・34位タイと悔しいスタートとなった。
【写真】大ギャラリーの中でショットを放つ松山英樹
朝から強い風が吹き、タフなコンディションとなった。「練習で回っている時とは比べものにならない。タフで難しかったですね」と振り返る。スタートの1番では、ティショットがやや捕まり気味で左ラフへ。木越えのセカンドショットはピン方向へ向かったがオーバー。そこから“寄せワン”でパー発進とした。3番パー3では、グリーン奥にピンが切られた難しいポジションに加え、風はフォロー。ティショットはグリーン左サイドに外れ、アプローチも寄せきれなかった。上りのパットを残したが、わずかにカップを外れてボギーが先行した。その後もグリーンを捉えられず、さらにはバンカーに捕まる場面が何度もあった。フェアウェイキープ率は80％（12/15）と高かったが、パーオン率は61.11％（11/18）。また、「フェアウェイに行ってはいますが、感触はほとんど良くなかった」と話すように、フィニッシュでクラブから手を離すことも少なくなかった。それでも最終18番では、セカンドショットを3メートルにつけてチャンスを演出。バーディこそ逃したが、「最後にいいショットを打てた。あすにつながる部分もあるんじゃないかな」と手応えを口にした。納得のいく内容ではなかったが、首位とはまだ5打差。「たくさん応援してくれていたのに、なかなか思うパフォーマンスが出せなくて悔しい。またあすからしっかりと伸ばして、上位に迫っていけるように頑張ります」。ファンの声援を力にして、巻き返しを図る。（文・齊藤啓介）
