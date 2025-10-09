LUNA SEA、SHIBUYA TSUTAYAとコラボした『LUNATIC FEST. CAFE』オープン決定 闘病公表の真矢への応援企画も
LUNA SEAが主催するロックフェス『LUNATIC FEST. 2025』の開催を記念して、東京・SHIBUYA TSUTAYAとのコラボレーションカフェ『LUNATIC FEST. CAFE』が、10月29日から11月9日までの期間限定でオープンすることが決定した。
【写真】LUNA SEA・RYUICHIがつづった真矢へのメッセージ全文
会場はSHIBUYA TSUTAYA 7Fのコラボレーションカフェ。LUNA SEAおよび楽曲の世界観をイメージしたフード＆スイーツ、ドリンクの提供に加え、今年2月の東京ドーム公演で各メンバーが着用した衣装の展示や、同公演および過去の『LUNATIC FEST.』のライブ写真パネルの展示、さらにカフェオリジナルグッズの販売など、盛りだくさんの内容となっている。
また、闘病を公表した真矢への応援企画として、2月23日の東京ドーム公演でセンターステージに設置されたドラムセットを特別展示。ファンがポストイットに応援メッセージを記入し壁一面に貼るスペースが設けられ、集まったメッセージは後日ノートにまとめて真矢本人に届けられる。
さらに、大阪・梅田 蔦屋書店 LE GARAGEでは、同日程でサテライト展開を実施。パネル装飾やコラボメニュー、SHIBUYA TSUTAYAオリジナルグッズの販売が行われ、こちらは予約不要、入場無料となっている。
カフェのチケットは、SLAVE（ファンクラブ）会員向けの先行申込が10日午後6時よりスタート。一般販売は17日午後6時から開始されるが、先行申込で完売した場合は一般販売は行われない。
『LUNATIC FEST. 2025』は、11月8日、9日に千葉・幕張メッセ展示ホール9〜11で開催。DAY-1にはBRAHMAN、DIR EN GREY、T.M.Revolutionら、DAY-2にはBUCK∞TICK、THE YELLOW MONKEY、UVERworldら豪華アーティストが集結。2日目のチケットはすでに完売しており、初日は残りわずかとなっている。
【写真】LUNA SEA・RYUICHIがつづった真矢へのメッセージ全文
会場はSHIBUYA TSUTAYA 7Fのコラボレーションカフェ。LUNA SEAおよび楽曲の世界観をイメージしたフード＆スイーツ、ドリンクの提供に加え、今年2月の東京ドーム公演で各メンバーが着用した衣装の展示や、同公演および過去の『LUNATIC FEST.』のライブ写真パネルの展示、さらにカフェオリジナルグッズの販売など、盛りだくさんの内容となっている。
さらに、大阪・梅田 蔦屋書店 LE GARAGEでは、同日程でサテライト展開を実施。パネル装飾やコラボメニュー、SHIBUYA TSUTAYAオリジナルグッズの販売が行われ、こちらは予約不要、入場無料となっている。
カフェのチケットは、SLAVE（ファンクラブ）会員向けの先行申込が10日午後6時よりスタート。一般販売は17日午後6時から開始されるが、先行申込で完売した場合は一般販売は行われない。
『LUNATIC FEST. 2025』は、11月8日、9日に千葉・幕張メッセ展示ホール9〜11で開催。DAY-1にはBRAHMAN、DIR EN GREY、T.M.Revolutionら、DAY-2にはBUCK∞TICK、THE YELLOW MONKEY、UVERworldら豪華アーティストが集結。2日目のチケットはすでに完売しており、初日は残りわずかとなっている。