Fear, and Loathing in Las Vegas、TVアニメ『忍者と極道』EDテーマ「Until You Die Out」配信開始&MV公開！
Fear, and Loathing in Las Vegas がTVアニメ『忍者と極道』EDテーマとして書き下ろした新曲「Until You Die Out」をリリース、ミュージックビデオも公開となった。
「忍者と極道」はコミックDAYSにて連載中の人気コミック。圧巻のバトルシーンなど再現が困難と言われた中、待望のアニメ化となる。己のルールで悪を裁く“忍者”の少年・多仲忍者（たなかしのは）と、表向きはエリート会社員ながら裏では組を牛耳る輝村極道（きむらきわみ）を軸に描くバトルアクション。女児向けアニメの話題で意気投合した二人は、互いの正体を知らぬまま友情を深めていくのだが…。忍者と極道、両者の戦争が激化する中、その“運命”が交錯する。「忍極語」とも呼ばれる独創的なルビも作品の話題となっており、「心底（マジ）」「危機ェ（ヤベェ）」「偉大ェ（パネェ）」「待望（ま）っていたぞ忍者!!!」「二重唱（ニケツ）…いいスか？」など、豪華キャスト陣とともに、アニメでの表現にも注目が集まる。
Fear, and Loathing in Las Vegas は、2026年も主催フェス【MEGA VEGAS 2026】を、バンドのホームである神戸ワールド記念ホールにて 3月20日(金・祝)、21日(土)の2DAYSで開催する。10月10日(金)17:00からチケットのオフィシャル1次先行が開始、詳細はオフィシャルHP 及び【MEGA VEGAS 2026】特設ページをチェック！●配信情報
Fear, and Loathing in Las Vegas
「Until You Die Out」
配信リンクはこちら
https://lasvegas.lnk.to/UntilYouDieOut
●イベント情報
MEGA VEGAS 2026
2026年3月20日（金・祝）/ 3月21日（土） OPEN 10:30 START 12:00
会場： 神戸ワールド記念ホール
料金：
・1DAY \11,500 (税込・自由席)
・2DAY \22,000 (税込・自由席)
・VIP指定席 \28,000
・VIP指定席 2DAYS \54,000
(税込・VIP指定席・アリーナ前方専用観覧エリアあり/
オリジナルグッズ付き・専用PASS/VIP専用クロークあり）
年齢制限：未就学児入場不可
チケット オフィシャル1次先行 10月10日(金)17:00〜10/26(日)23:59まで
受付
https://eplus.jp/megavegas/
「MEGA VEGAS 2026」特設ページ
https://megavegas.jp/
問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00-17:00)＊土日祝休み
●作品情報
「忍者と極道」
日本テレビ：10月7日より 毎週火曜日 25時59分〜(初回は26時05分〜)
BS日テレ：10月8日より 毎週水曜日 24時00分〜
※放送時間は変更になる場合があります。
<配信情報> Prime Video：10月7日より 毎週火曜日 26時30分〜
【スタッフ】
原作：近藤信輔(講談社「コミックDAYS」連載)
監督：渡部穏寛
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：松竹徳幸
美術監督：荒井和浩
色彩設計：門脇由佳
CGディレクター：大嶋慎介
撮影監督：越山麻彦
編集：松原理恵
音響監督：明田川 仁
プロデュース：グッドスマイルフィルム
アニメーション制作：スタジオディーン
【キャスト】
多仲忍者：小林千晃
輝村極道：小西克幸
ガムテ：上坂すみれ
神賽惨蔵：森川智之・小野賢章・東内マリ子・三瓶雄樹・町山芹菜・ボルケーノ太田・金元寿子
璃刃壊左：大塚芳忠
祭下陽日：内田雄馬
病田 色：花澤香菜
覇世川左虎：古川 慎
邪樹右龍：安元洋貴
雄鷹斗女：井口裕香
夢澤恒星：間宮康弘
殺島飛露鬼：子安武人
繰田孔富：杉田智和
砕涛華虎：楠 大典
蟲原真夜：能登麻美子
＜あらすじ＞
陰に忍んで悪しき闇を討たんとする、“忍者(にんじゃ)”。
孤立した者の居場所となり悪事(わるさ)を重ねる、“極道(ごくどう)”。
江戸時代、明暦の大火の裏で刻まれた忍者(にんじゃ)と極道(ごくどう)の
因縁(カルマ)が、現代に再び燃え盛ろうとしていた――。
トラウマにより笑顔を失った忍者(にんじゃ)・多仲忍者(たなか しのは)
と、表向きはエリート会社員ながら裏社会(ウラ)を取り仕切る
極道(ごくどう)・輝村極道(きむら きわみ)。
女児向けアニメの話題で意気投合した二人は、
互いの正体を知らぬまま友情を深めていくのだが……。
忍者(にんじゃ)と極道(ごくどう)、両者の戦争が激化する中、
その“運命(さだめ)”が交錯する。
決めようか、忍者(にんじゃ)と極道(ごくどう)、
何方(どちら)が生存(いき)るか死滅(くたば)るか!!!
関連リンク
Fear, and Loathing in Las Vegas オフィシャルサイト
http://www.lasvegas-jp.com/