Fear, and Loathing in Las Vegas、TVアニメ『忍者と極道』EDテーマ「Until You Die Out」配信開始&MV公開！

Fear, and Loathing in Las Vegas がTVアニメ『忍者と極道』EDテーマとして書き下ろした新曲「Until You Die Out」をリリース、ミュージックビデオも公開となった。

「忍者と極道」はコミックDAYSにて連載中の人気コミック。圧巻のバトルシーンなど再現が困難と言われた中、待望のアニメ化となる。己のルールで悪を裁く“忍者”の少年・多仲忍者（たなかしのは）と、表向きはエリート会社員ながら裏では組を牛耳る輝村極道（きむらきわみ）を軸に描くバトルアクション。女児向けアニメの話題で意気投合した二人は、互いの正体を知らぬまま友情を深めていくのだが…。忍者と極道、両者の戦争が激化する中、その“運命”が交錯する。「忍極語」とも呼ばれる独創的なルビも作品の話題となっており、「心底（マジ）」「危機ェ（ヤベェ）」「偉大ェ（パネェ）」「待望（ま）っていたぞ忍者!!!」「二重唱（ニケツ）…いいスか？」など、豪華キャスト陣とともに、アニメでの表現にも注目が集まる。

Fear, and Loathing in Las Vegas は、2026年も主催フェス【MEGA VEGAS 2026】を、バンドのホームである神戸ワールド記念ホールにて 3月20日(金・祝)、21日(土)の2DAYSで開催する。10月10日(金)17:00からチケットのオフィシャル1次先行が開始、詳細はオフィシャルHP 及び【MEGA VEGAS 2026】特設ページをチェック！

●配信情報Fear, and Loathing in Las Vegas「Until You Die Out」配信リンクはこちらhttps://lasvegas.lnk.to/UntilYouDieOut

●イベント情報

MEGA VEGAS 2026

2026年3月20日（金・祝）/ 3月21日（土） OPEN 10:30 START 12:00

会場： 神戸ワールド記念ホール

料金：

・1DAY \11,500 (税込・自由席)

・2DAY \22,000 (税込・自由席)

・VIP指定席 \28,000

・VIP指定席 2DAYS \54,000

(税込・VIP指定席・アリーナ前方専用観覧エリアあり/

オリジナルグッズ付き・専用PASS/VIP専用クロークあり）

年齢制限：未就学児入場不可

チケット オフィシャル1次先行 10月10日(金)17:00〜10/26(日)23:59まで

受付

https://eplus.jp/megavegas/

「MEGA VEGAS 2026」特設ページ

https://megavegas.jp/

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00-17:00)＊土日祝休み

●作品情報

「忍者と極道」

日本テレビ：10月7日より 毎週火曜日 25時59分〜(初回は26時05分〜)

BS日テレ：10月8日より 毎週水曜日 24時00分〜

※放送時間は変更になる場合があります。

<配信情報> Prime Video：10月7日より 毎週火曜日 26時30分〜

【スタッフ】

原作：近藤信輔(講談社「コミックDAYS」連載)

監督：渡部穏寛

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：松竹徳幸

美術監督：荒井和浩

色彩設計：門脇由佳

CGディレクター：大嶋慎介

撮影監督：越山麻彦

編集：松原理恵

音響監督：明田川 仁

プロデュース：グッドスマイルフィルム

アニメーション制作：スタジオディーン

【キャスト】

多仲忍者：小林千晃

輝村極道：小西克幸

ガムテ：上坂すみれ

神賽惨蔵：森川智之・小野賢章・東内マリ子・三瓶雄樹・町山芹菜・ボルケーノ太田・金元寿子

璃刃壊左：大塚芳忠

祭下陽日：内田雄馬

病田 色：花澤香菜

覇世川左虎：古川 慎

邪樹右龍：安元洋貴

雄鷹斗女：井口裕香

夢澤恒星：間宮康弘

殺島飛露鬼：子安武人

繰田孔富：杉田智和

砕涛華虎：楠 大典

蟲原真夜：能登麻美子

＜あらすじ＞

陰に忍んで悪しき闇を討たんとする、“忍者(にんじゃ)”。

孤立した者の居場所となり悪事(わるさ)を重ねる、“極道(ごくどう)”。

江戸時代、明暦の大火の裏で刻まれた忍者(にんじゃ)と極道(ごくどう)の

因縁(カルマ)が、現代に再び燃え盛ろうとしていた――。

トラウマにより笑顔を失った忍者(にんじゃ)・多仲忍者(たなか しのは)

と、表向きはエリート会社員ながら裏社会(ウラ)を取り仕切る

極道(ごくどう)・輝村極道(きむら きわみ)。

女児向けアニメの話題で意気投合した二人は、

互いの正体を知らぬまま友情を深めていくのだが……。

忍者(にんじゃ)と極道(ごくどう)、両者の戦争が激化する中、

その“運命(さだめ)”が交錯する。

決めようか、忍者(にんじゃ)と極道(ごくどう)、

何方(どちら)が生存(いき)るか死滅(くたば)るか!!!

関連リンク

Fear, and Loathing in Las Vegas オフィシャルサイト

http://www.lasvegas-jp.com/