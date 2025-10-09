手越祐也「初対面から“ミッチー”」、及川光博「“さん”付けもしないっていう（笑）」

タレントの手越祐也（37歳）が、10月9日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。俳優・歌手の及川光博（55歳）と初対面のときから“ミッチー”と呼んでいると明かした。



この日、連続ドラマ「ぼくたちん家」（10月12日スタート）の宣伝を兼ねて、及川が同番組にゲスト出演。エンタメコーナーの“天の声”を手越（デイ越テイ也）が担当した。



その中で、“天の声”が「ちなみに、僕の友人の手越くんなんですけども、初対面から“ミッチー”って呼んでたみたいですよ！」と明かすと、及川は「そう（笑）。ビックリする。最初に、初めて会ったときに“さん”付けもしないっていう（笑）」と大笑い。



番組MCの南海キャンディーズ・山里亮太は「あの子の距離感バグってるんですよね」とコメント。及川は「なんかね、それで納得しちゃうんですよね。彼の場合」と頷いた。



そして、“天の声”は元気よく「これからも手越くんはミッチーって呼ぶと思うんで、よろしくぅ〜！」、及川も「おっけい！（笑）」と笑った。