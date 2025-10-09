¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡Ù50¼þÇ¯¨¡¨¡¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¿ÀÏÃ²½¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ì¾È×¤òºÆ¹Í¤¹¤ë
¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¡ÊPatti Smith¡Ë¤¬1975Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡ÊHorses¡Ë¡Ù¤Î50¼þÇ¯µÇ°¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬CD¤È¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡Ê¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÍ¢ÆþÈ×¤Î¤ß¡Ë¡£Disc1¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²»¸»¤ò1/4¥¤¥ó¥Á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥Æ¡¼¥×¤«¤é¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¢Disc2¤Ë¤ÏÌ¤È¯É½¤Î¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯¡¿¥ì¥¢³Ú¶Ê¤Ê¤É·×9¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Èà½÷¤Ë¿¼¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤ò¤â¤Ä¡Øele-king¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤ÎÌîÅÄÅØ¤Ë¡¢ËÜºî¤¬±Ê±ó¤ÎÌ¾È×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Photo by Frank Stefanko
Íè¤ë¤Ù¤·ãÎ®¤Ø¤ÎÁ°¿¨¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Î¿ÀÏÃ²½
¨¡¨¡ÌîÅÄ ÅØ
¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö±Ê±ó¤ÎºòÆü¡×
Îò»Ë¤ÎÊ¬¿åÎæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¤Î¿¿¤ÎÌ¾È×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¦¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÉ¾²Á¤¬Â¿µÁ¤Ë³«¤«¤ì¡¢Ã±°ìÅª¡Ê¥â¥Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡Ù¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Ê¤ª¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤µ¤³¤½¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÌ¾È×¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Íè¤ë¤Ù¤·ãÎ®¤ÎÁ°¿¨¤ì¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¡Ö»þÂå¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¸ÂÄêÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦É¾²Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¸À¤ª¤¦¤È¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡Ù¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤¬Ãø½ñ¡Ø½÷¥Ñ¥ó¥¯¤ÎµÕ½±¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Æ¤Î»Ù±ç¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÏ¤·¤¤½÷¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¤¬¿ÍÀ¸¤Îº¤Æñ¤ò¤¤¤«¤Ë¹îÉþ¤·¤¿¤«¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡Ù¤ÏÀè¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÀè¶îÀ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥á¥ó¥º¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥¹¥ß¥¹¤ÎÃæÀÅª¤ÊÎ©¤Á»Ñ¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£Æ±»þÂå¤Î½÷À¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤Þ¤Àà½÷À¤é¤·¤µá¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥ß¥¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¼Ì¿¿¤È¤Ï¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯¸¸±Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éË´¤Í©ÂÎ¤Ç¤â¤¢¤ë¨¡¨¡¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥È¤¬ÄÉµá¤·¤¿¤½¤ÎÉ½¸½¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥á¥¤¥×¥ë¥½¡¼¥×¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ì¥ÏÇÅª¤ÇñÁÀå¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊ¸²½ÈãÉ¾²È¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥Ö¥Ç¥£¥Ã¥¸¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¡¢²óÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥È¡ÊºòÆü¤ÎÀ¤³¦¡¢1»þ´ÖÁ°¤ÎÀ¤³¦¡¢¤³¤Î1ÉÃÁ°¤ÎÀ¤³¦¡Ë¤«¤é¤Î°úÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë±Ê±ó¤ÎºòÆü¤È¤â¸À¤¨¤ë¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤Ï¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê¤½¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ò5Ëç¤âÇã¤¦±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡Ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤È¡¢¥¹¥ß¥¹¤Îº¸¸åÊý¤ÎÊÉ¤ËÍî¤Á¤ë³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëÆüº¹¤·¤Î»°³Ñ·Á¡¢¤ï¤º¤«¤Ê±Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆâÉô¤Ë½É¤ë±ê¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅÅª¤ÊÉ½¾ð¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤â¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÃæÀÅª¤Ê¡¢Èà½÷¤¬À¸³¶¤ÎÍ§¤È¤·¤¿»í¿Í¥¢¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¥Ü¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ëÄ©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ÅÅµÅª¹½¿Þ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¦¹ïÅª¤ÊÉÁ¼Ì¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¼«Á³¸÷¤Î¤â¤È¡¢Áõ¾þÀ¤òÇÑ¤·¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥Ë¥º¥à¤ÎºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê²Ä»ë²½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡ÊHorses¡Ë¡Ù50¼þÇ¯µÇ°¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊCD¡Ë
ÉñÂæ¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿¨¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£70Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¤«¤ÎÃÏ¤ÏºâÀ¯ÇËÃ¾À£Á°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼º¶ÈÎ¨¤¬¾å¾º¤·¡¢¼£°Â¤â°²½¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎÃæ¿´Éô¡Ê¤È¤¯¤Ë¥í¥¦¥¢¡¼¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¤ä¥½¡¼¥Û¡¼¡Ë¤Ï²ÈÄÂ¤¬¶ËÃ¼¤Ë°Â¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä²»³Ú²È»ÖË¾¤Î¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¤¿¤Á¤¬¶õ¤ÁÒ¸Ë¤ò½»µï·ó¥¢¥È¥ê¥¨¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë´Ä¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÏÃ¤¹¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç³ä°¦¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¡¢¤³¤³¤«¤é¥Ç¥£¥¹¥³¤«¤é¼Â¸³²»³Ú¡¢¥í¥Õ¥È¡¦¥¸¥ã¥º¤«¤é¥Ñ¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¤¤¤«¤Û¤É¤Î²»³Ú¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤ò»×¤¨¤Ð¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï»¡¤·¤¬ÉÕ¤¯¤À¤í¤¦¡Ê¤Ê¤ª¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯À¸¤Þ¤ì¤Î²»³Ú¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌ¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£
¤Þ¤¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢1960Ç¯Âå¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò10ÂåÈ¾¤Ð¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤¬¤â¤Ã¤È¤â·àÅª¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿10Ç¯´Ö¤ò¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤Ã¤È¤â´¶¼õÀË¤«¤Ê»þ´ü¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤ÎÅÄ¼Ë¤Ç°é¤Ã¤¿¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¶á½ê¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¹©¾ì¤Çºî¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤·¤Æ·æºî¤Î¡ÖPiss Factory¡×¤Î²Î»ì¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¾®ÊØ½¤¤¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤³¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡¢»ä¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÇ°¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñ¤¬¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤¿¿ÍÀ¸¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï°µÅÝÅª¤À¡£¤½¤Î·ã¤·¤µ¤¬¡¢¾ÃÈñÊ¸²½¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤à¿ÍÀ¸¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦60Ç¯Âå¤ÎÌ´¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤²¤¿¤Î¤À¡£
»í¤Î¤¿¤á¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë
¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤Ï¥ì¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥±¥¤¤Ï¸µ¡¹¥í¥Ã¥¯É¾ÏÀ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¡¼¥¥ô¥£¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥¹¥ß¥¹¤¬¥±¥¤¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥±¥¤¤¬½ñ¤¤¤¿¥É¥¥¡¼¥ï¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¶¹Æ¤ò»ïÌÌ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥ß¥¹¤Ï¤ä¤¬¤Æ¿ÍÅÁ¤¤¤Ë¥±¥¤¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢1971Ç¯¤«¤é»í¤ÎÏ¯ÆÉ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ç¥±¥¤¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1972Ç¯¡¢Èà¤¬¡Ø¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡ÊNuggets¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´Æ½¤¤·¤¿¤³¤È¤¬Ì¤Íè¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¬¥ì¡¼¥¸¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î²»¸»¤ò½¸¤á¤¿¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î°ÕµÁ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âÁá¤¤»þ´ü¤Ë¡É¥Ñ¥ó¥¯¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¥¹¥ß¥¹¤â´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯»¨»ï¡ØCREEM¡Ù¤¬¡¢¤½¤Îº¢¡¢ÁÆÌî¤Ê¡É¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡É¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÆ±´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¤È¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ð¥ó¥°¥¹¤Î¹¶·âÅª¤ÊÊ¸ÂÎ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ØCREEM¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ä¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥í¥Ã¥¯¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó¡Ù¤Î¾åÉÊ¤µ¤ËÂÐ¹³¤·¡¢Æ±»ï¤¬°ÛÃ¼¤È¸«Ðö¤·¤¿MC5¤ä¥¹¥È¥¥¡¼¥¸¥º¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢ÆÉ¼Ô¤ò¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥ô¥£¥º¥à¤ä¥¬¥ì¡¼¥¸¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë²óµ¢±¿Æ°¤¬¡¢¥Í¥ª¥ó¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ÎÁ°¿È¡Ë¤ä¥Ú¥ë¡¦¥¦¥Ö¡¢¥â¥À¥ó¡¦¥é¥ô¥¡¡¼¥º¤ÎÃÂÀ¸¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¡¢UK¤Î½é´ü¥é¥Õ¡¦¥È¥ì¡¼¥É¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Îº¢¤«¤é½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥ì¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥ß¥¹¤Î¡Ö»í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥ó¥Ü¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ÎÂ¨»þÀ¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¤Î¹¶·âÀ¤ò¿á¤¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡ØCREEM¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¤¥®¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥×¡õ¥¹¥È¥¥¡¼¥¸¥º¡Ø¥í¡¼¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÊú¤¨¤ë¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¼Ì¿¿¡Ê¡ØCREEM¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¤½¤Î¤â¤Ã¤È¤â¤ß¤´¤È¤Ê·ë¼Â¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¡¢¡ÖGloria¡× ¤Ç¤¢¤ë¡£¥ô¥¡¥ó¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤ÎºÇ½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¼¥à¤Î¶Ê¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¹¤¯¥«¥ô¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿3¥³¡¼¥É¤Î¶Ê¤ò¡¢¥¹¥ß¥¹¤È¥±¥¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¶Ê¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥¨¥¹¤ÏÃ¯¤«¤Îºá¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¡¢¥¢¥ó¥Á¡¦¥¥ê¥¹¥È¤á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÃË¤ÎÀÅªÍßË¾¤ò²Î¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢½÷¤¬¼«¤é¤ÎÍßË¾¤ò¸ì¤ê¡¢À»¤ÈÂ¯¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿¤¢¤é¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ø¤ÈÅ¾²½¤µ¤»¤ë¡£¶Ê¸åÈ¾¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¹ªÌ¯¤µ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥±¥¤¥ë¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
·Ú²÷¤Ê¥ì¥²¥¨Ä´¤Î2¶ÊÌÜ¡ÖRedondo Beach¡×¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ù³°¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¥Ó¡¼¥Á¤ò¶ÊÌ¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤¶Ê¤À¤¬¡¢²Î»ì¤Ï½÷À¤Î»à¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«»¦¡Ë¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯¡ÖBirdland¡×¤Ï¡¢¡ÖPiss Factory¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥¸¥ã¥ºÅª¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ÈÂ¨¶½À¤ò»ý¤Ä¶Ê¤Ç¡¢À¤ÈÊ¸²½¤Î³×Ì¿²È¡¢Àº¿ÀÊ¬ÀÏ°å¥¦¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¡¦¥é¥¤¥Ò¤Î»à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤Ë¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤òÉ½¤·¤¿¶Ê¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖBirdland¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¿·¤·¤¤À¤Âå¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿Ì´¤ò¸«¤ëÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ø¤ÎÅÅÊó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡£
¡ÖFree Money¡×¤ÏAÌÌºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼è¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡£¥¹¥ß¥¹¤Î¤È¤¤Ë½¡¶µÅª¤Ê»íÀ¤³¦¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÊ¸²½¡¢¤³¤È¤Ë¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤«¤é¤Î°úÍÑ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤Ü¤¯¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ë¹Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÎÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÎÉÏË³À¸³è¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤ÏÆþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¥â¥Î¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¤âÉÏË³¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¡¢¤â¤· ¡ÉÌµÎÁ¤Î¤ª¥«¥Í¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥Í¡¼¡Ë¡É ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤ÎÀÚ¤Ê¤¤Ì´¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢¸å¤ËUK¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ú¥Í¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥«¥ô¥¡¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1975Ç¯4·î¡¢NY¤ÎÅÁÀâÅª¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹CBGB's¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡£¼Ì¿¿º¸¤Ï¥È¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¡ÊPhoto by Richard E. Aaron/Redferns¡Ë
¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¤ÏBÌÌ1¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖKimberly¡×¤Ï¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤È¥ì¥²¥¨Ä´¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£Íò¤ÎÌë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ó¥Ð¥ê¡¼¡¢ÃÂÀ¸¤ÎÌë¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÍëÌÄ¡¢Ç¼²°¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤·¤¿²ÐºÒ¨¡¨¡¤½¤Î»íÅªÉÁ¼Ì¤¬¹·ÍÈ´¶¤¢¤ë¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¡£¥È¥à¡¦¥ô¥¡¡¼¥ì¥¤¥ó¤È¤Î¶¦ºî¡ÖBreak It Up¡×¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¶Ê¤Ç¡¢¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¾ÝÄ§ÅªÉ½¸½¤¬²£°î¤¹¤ë¤³¤Î»í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÅö»þ¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¤Î¿ÀÈëÀ¤òá´À¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤è¤½10Ê¬¤ÎÂçºî¡ÖLand¡×¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯»Ë¾å¶þ»Ø¤Î»íÅªºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÉHorses¡É¡ÉLand of a Thousand Dances¡É¡ÉLa Mer(de)¡É¤Î»°Éô¹½À®¤Ç¡¢¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤ë¾¯Ç¯¤ÈÈôæÆ¤¹¤ëÇÏ¡¢¥é¥ó¥Ü¡¼¤Ø¤Î»×Êé¤¬¸òºø¤·¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Ô¥±¥Ã¥È¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹Å·¹ñ¡×¤Î½ñ¤´¹¤¨¤ò·Ð¤Æ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ø¾º²Ú¤¹¤ë¡£»í³Ø¤È¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤¬Ê¬¤«¤Á¤¬¤¿¤¯·ë¤Ð¤ì¡¢´÷Èò¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬À»¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥ß¥¹¤Î¥·¥ã¡¼¥Þ¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£ÅÁÃ£µ¡Ç½¤ò±Û¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¶¯ÅÙ¤È¥ê¥º¥à¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë¤ª¤±¤ëË½ÎÏ¤ÈÀ¡¢À¸¤È»à¤òÊ¸³ØÅª¤ËÉÁ¤¯»íÅªµ·¼°¤È¤·¤Æ¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¥ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ë¿¯ÈÈ¹Ô°Ù¨¡¨¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦S¡¦¥Ð¥í¥¦¥º¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ÏÌÀÇò¤À¤È¤·¤Æ¤â¨¡¨¡¤³¤Î¼êË¡¤¬UK¤Î¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¥í¥Ã¥Ó¥ó¥°¡¦¥°¥ê¥Ã¥¹¥ë¤Ê¤É¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉÕµ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÀÅëí¤ÇÆâ¾ÊÅª¤Ê½ª¾Ï¡ÖElegie¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê°¥Åé¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥¸¥ç¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢ÔðÀÞ¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤ËÊû¤²¤¿¶Ê¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥Ù¡¼¥¹¤¬´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¶Ê¤À¡£
¥í¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿ÀÏÃ²½
Í¥¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¤³¤ÎÀè¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡Ù¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç28ºÐ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÅö»þ¤ÎÈà½÷¤Î¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖGloria¡×¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎºÆÁÏÂ¤¡¢¡ÖLand¡×¤ä¡ÖElegie¡×¤ÎË´¤¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤«¤é¡¢¥¹¥ß¥¹¤¬50¡Á60Ç¯Âå¤ÎÀº¿À¡Ê¥Ó¡¼¥È¥Ë¥¯¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡¢¥Ò¥Ã¥Ô¡¼¥¤¥º¥à¡Ë¤ò¤¢¤é¤¿¤Ê·Á¤ÇÁÉ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£1975Ç¯¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤ÎÎò»ËÅª¥Ä¥¢¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥ì¥ô¥å¡¼¡Ù¤Ë¤Ï¡¢»í¤ÎÏ¯ÆÉ¤ò¤¹¤ëÅö»þ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¿´¿ì¤¹¤ëÈà½÷¤Ï¥Ç¥£¥é¥ó¤È¥¸¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ù¥¨¥º¤Ë¤âÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¸³Ø¤òÃíÆþ¤·¤¿Àè¶î¼Ô¤Ï¥Ç¥£¥é¥ó¤ä¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥ß¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Î²Î»ì¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥¿Åª¹Ô°Ù¤òÄÌ¤¸¡¢¥í¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿ÀÏÃ²½¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÇÀè¶î¼Ô¤¿¤Á¤È¤Ï·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£¿ÀÏÃÅª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤½¤Î¹â¤ß¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¼«¤é¤â¿ÀÏÃ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£´°àú¤Ë¡¢¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡£
¡ÖGloria¡×1976Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
ËÜºî¡Ö50¼þÇ¯µÇ°¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Þ¤±¤È¤·¤Æ¤â¤¦1Ëç¤ÎCD¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥ì¥¢²»¸»¤äÌ¤È¯É½¶Ê¤Ê¤É¤µ¤é¤Ë9¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£75Ç¯Ï¿²»¤ÎÌ¤È¯É½¶Ê¡ÖSnowball¡×¡¢¥Þ¡¼¥ô¥§¥ì¥Ã¥Ä¤Î¥«¥ô¥¡¡¼¡ÖThe Hunter Gets Captured by the Game¡×¡¢¸å¤ËÀµ¼°Ï¿²»¤µ¤ì¤ë¡ÖDistant Fingers¡×¤È¡ÖWe Three¡×¤Î¥Ç¥âÈÇ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ê¤Û¤«¤Ï¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÊÌ¥Æ¥¤¥¯¤ä¥Ç¥â¡Ë¡£¤Ü¤¯¤¬ÆÃ¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥°¥ë¡¼¥×1967Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥«¥ô¥¡¡¼¤À¡£¼ã¤º¢¡¢¥É¥¥¡¼¥ï¥Ã¥×¤ä¥½¥¦¥ë¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¥¹¥ß¥¹¤À¤¬¡¢¡ÖHey Joe¡×¤ä¡ÖPiss Factory¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖGloria¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î²Î¾§Ë¡¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ä¥´¥¹¥Ú¥ë¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¾ÃÌ¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥ß¥¹¤¬¥í¥Ã¥¯¤ò¿ÀÏÃ²½¤·¤¿»þÂå¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¿ÀÏÃ²½¤·¤¿¤Î¤¬P¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ÎÁí¿ã¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Ï¥¹¥ß¥¹¤È¤Ï180ÅÙ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²»³Ú¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¤¬¾¦¶È²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤È¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿60Ç¯Âå¤ÎÀº¿À¤ò¤¢¤é¤¿¤ÊÊýË¡¤ò¤â¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ë·Ò¤²¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥¹¥ß¥¹¤¬¡ÖPeople Have the Power¡×¤Ê¤é¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï¡ÖOne Nation Under a Groove¡×¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£70Ç¯Âå¤ÎP¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤âÁ°·Ç¤·¤¿¡ØCREEM¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¤½¤Î¶á¹ÙÅÔ»Ô¥¢¥ó¥¢¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤ÏMC5¤â¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÊ¸²½·÷¤¬¡¢Åö»þ¥¢¥á¥ê¥«ËÌÉô¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯¼£Ê¸²½¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÎò»Ë¤ÎËÜ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£²»³Ú³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢MC5¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¹¥ß¥¹¤È·ëº§¤·¤¿¥¹¥ß¥¹¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò½Ð¤Æ°Ü½»¤·¤¿Àè¤â¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¹Ù³°¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹
¡Ø¥Û¡¼¥»¥¹¡Á50¼þÇ¯µÇ°¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÀ¤³¦Æ±»þÈ¯Çä
¡ü¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¼«É®¥³¥á¥ó¥È¡ÊËÝÌõÉÕ¡Ë
¡üÆüËÜÈ×½ñ²¼¤í¤·²òÀâ¡¢²Î»ì¡¦ÂÐÌõÉÕ
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õDL¡Ë¡¢¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊLP2ËçÁÈ/Í¢ÆþÈ×¤Î¤ß¡Ë¤âÆ±»þÈ¯Çä
¡Ò¼ýÏ¿¶Ê¡Ó
¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Û
1. Gloria: In Excelsis Deo / Gloria¡¡¥°¥í¡¼¥ê¥¢¡§¥¤¥ó¡¦¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥¹¡¦¥Ç¥ª / ¥°¥í¡¼¥ê¥¢
2. Redondo Beach¡¡¥ì¥É¥ó¥É¡¦¥Ó¡¼¥Á
3. Birdland¡¡¥Ð¡¼¥É¥é¥ó¥É
4. Free Money¡¡¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Í¡¼
5. Kimberly¡¡¥¥ó¥Ð¥ê¡¼
6. Break It Up¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ã¥×
7. Land: Horses / Land Of A Thousand Sances / La Mer (de)¡¡¥é¥ó¥É¡§ ¥Û¡¼¥»¥¹ / ¥é¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥É¡¦¥À¥ó¥·¥º / ¥é¡¦¥á¡¼¥ë
8. Elegie¡¡¥¨¥ì¥¸¡¼
¡Ú¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡Û*Ì¤È¯É½²»¸»
1. Gloria (RCA Demo) ¡¡¥°¥í¡¼¥ê¥¢ (RCA ¥Ç¥â) *
2. Redondo Beach (RCA Demo)¡¡¥ì¥É¥ó¥É¡¦¥Ó¡¼¥Á (RCA ¥Ç¥â¡Ë
3. Birdland (Alternate Take) ¡¡¥Ð¡¼¥É¥é¥ó¥É (¥ª¥ë¥¿¥Í¥¤¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯) *
4. Snowball¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ë *
5. Kimberly (Alternate Take)¡¡¥¥ó¥Ð¥ê¡¼ (¥ª¥ë¥¿¥Í¥¤¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯) *
6. Break It Up (Alternate Take) ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ã¥× (¥ª¥ë¥¿¥Í¥¤¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯) *
7. Distant Fingers ¡¡¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥º *
8. The Hunter Gets Captured by The Game¡¡¥¶¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥²¥Ã¥Ä¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¶¡¦¥²¡¼¥à *
9. We Three¡¡¥¦¥£¡¦¥¹¥ê¡¼ *
Photo by Frank Stefanko
