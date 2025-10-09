ドライブ中のペットの安全確保と快適さの両立に悩んだ経験はないだろうか。特に長距離移動では、愛犬や愛猫のストレスを軽減したいと考えるペットオーナーも多いはずだ。そんな悩みに応えるかのように、寝室インテリアのEC事業を展開する株式会社エムールの愛犬愛猫専用寝具ブランド「エムールねどっこ」から、新たなペット用ドライブベッドが登場した。

「移動中もゆったり眠れるマルチドライブベッド」は、車内でもリビングのようなくつろぎを提供し、さらにキャリーバッグとしても使える多機能設計が特徴だ。2025年10月6日より販売が開始された。

製品概要 製品名：移動中もゆったり眠れるマルチドライブベッド

価格：10,990円（税込）

発売日：2025年10月6日

対象：超小型～中型犬用（推奨体重約20kgまで）

製品ページ：※リンクが削除されました。

圧倒的なボリューム感で移動中も心地よく

このマルチドライブベッドを語る上で欠かせないのが、寝具メーカーならではの圧倒的なボリューム感だ。従来モデルの約1.5倍のわた量を贅沢に使用しており、硬い触感が多いペット用ドライブベッドの中では異彩を放つ、ふかふかの寝心地を実現している。これにより、愛犬は安心して身をゆだね、移動中でもストレスなくリラックスできる環境が整うだろう。

寝具ブランドとして培った知見を活かし、寝心地をとことん追求した設計となっている。ペットも家族の一員として、移動中でも快適に過ごしてほしいという想いが込められた一品だ。

安全性と快適性を両立した機能設計

ドライブベッドとして重要な安全性も十分に考慮されている。シートに固定できる上下2点の固定具で、走行中もしっかりと安定する構造となっている。さらに、飛び出し防止リードを2本装備しており、多頭飼いのご家庭でも安心して使用できる。これらのベルト類は長さ調節も可能で、愛犬のサイズやシートの形状に合わせてカスタマイズできる。

また、車内インテリアとしても違和感のない落ち着いたブラウンカラーを採用。季節やトレンドに左右されにくく、上質さを感じさせるデザインで、車内を洗練された印象に仕上げる。

キャリーバッグにもなる多機能設計で便利なお出かけを

このドライブベッドの最大の特徴は、キャリーバッグへの変身機能だ。取り外し可能な固定ベルトを付け替えることで、ドライブベッドからキャリーバッグへと簡単に切り替えることができる。これにより、降車後もそのまま愛犬を連れて移動でき、お出かけ先でのストレスを軽減できる。

従来のドライブベッドと比較すると、このマルチ機能が大きな進化点となっている。なお、以前から販売されている「2wayドライブベッド」は、ファスナーを開けることでベッドが広がるタイプだが、キャリーバッグ機能はない点に注意が必要だ。

幅広い犬種に対応した実用性

適応犬種は、チワワやポメラニアンなどの小型犬から、フレンチブルドッグやウェルシュコーギーなどの中型犬まで幅広く対応しており、推奨体重は約20kgまでとなっている。

また、猫や子犬・子猫の利用も想定されており、さまざまなペットと暮らす家庭で活用できる汎用性の高さも魅力だ。ただし、愛犬のサイズや車のシートに合わせた事前の確認は必要となる。

移動中のストレスを減らし、ペットとの外出を楽しく

「移動中もゆったり眠れるマルチドライブベッド」は、ペットとのドライブをもっと楽しく、もっと快適にするための製品だ。寝具メーカーならではのボリュームある寝心地と、キャリーバッグとしての機能性を兼ね備えており、10,990円という価格設定もその機能性を考えれば納得のいくものだろう。

ドライブ中のペットの安全確保や、お出かけ先での移動の手間を軽減したいと考えるペットオーナーにとって、一考の価値がある製品と言える。これからの行楽シーズンや、年末年始の帰省などにも活躍しそうな実用的なアイテムだ。

