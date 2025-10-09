公然わいせつの疑いで6日、東京・三田署から釈放された「Aぇ！group」の草間リチャード敬太（29）。その後、冠番組「Aぇ!!!!!!ゐこ」（MBSテレビ）は当面放送休止になり、スキンケアブランドAvene（アベンヌ）と、ヘアケア用品のPalty（パルティ）の広告は取り下げられ、所属事務所は対応に追われている。

そんなリチャードのメンバーカラーは黄色。実はTOKIOの山口達也（53）も同じカラー担当。2人とも明るく元気なキャラだったが……。「いろんな意味で息苦しかったんだと思います」というのはさる芸能関係者。

「昔は、ツートップが赤、青、黄色は3番手。人気も赤青担当とは格段の差があって、自分の立ち位置を探して迷走する人が多いんです。山口さんもTOKIOでは、長瀬、松岡というイケメンランキングトップの2人がいて、人気の差は否めませんでした。リチャード君の場合は、Aぇ！groupのコンサートで黄色のライトは極端に少なかった。根が真面目なせいか、バラエティー番組でのキャラクターも定まらず、人気が出れば出るほど、劣等感というか疎外感を抱いていたのでは」

逮捕現場近くの行きつけの店には、ここ最近頻繁に通う姿が目撃されていたという。

「そんな心を埋めるべく酒量が増えたんじゃないでしょうか。同じ黄色担当でも、嵐の二宮和也さんみたいに“我関せず”でいられたらよかったんでしょうけど」（前出の関係者）

草間は人気者ならではの悩みがつきなかったのか。

