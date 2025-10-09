【大人気連載プレイバック】#37

◇ ◇ ◇

■中尾孝義氏による「革命捕手が見たプロ野球」（第1回=2022年）

「ワンバウンドのカーブで三振を取るから、中尾ちゃんはうまい具合に後ろにそらしてくれ。ワイルドピッチでも記録は三振。そうすれば10個の三振が取れるだろ？」

ロサンゼルス五輪が開催された1984年7月24日。熱帯夜のナゴヤ球場で行われたオールスター第3戦で、江川卓（巨人）が息をのむような投球を見せていた。中日の捕手だった私は、地元での試合ということで、先発マスクをかぶっていた。

球宴で登板する投手には「最長で3イニングまでしか投げられない」という規定がある。どんなに好投を続けても、3回を投げ終えたら降板しなければならない。江夏豊さん（阪神）は71年の球宴第1戦に先発し、打者9人から全て三振を奪った。これは破りようのない記録のはずだった。

そこで当時29歳、私と同学年の江川である。シーズンの前半は右肩の痛みに悩まされていたというが、この日は直球、変化球とも切れ味は抜群。セ・リーグの先発・郭源治（中日）の後を受け、四回から2番手で登板。まず福本豊さん（阪急）を直球で見逃し三振、続く簑田浩二さん（阪急）をカーブ、ブーマー（阪急）からストレートで空振り三振を奪った。続く五回は栗橋茂さん（近鉄）をカーブ、落合博満さん（ロッテ）をストレート、石毛宏典（西武）をカーブで3者連続空振り三振。6連続三振でベンチに戻ると、全セの王貞治監督は予定の2イニングからの延長を決めた。江川は「もういいっすよ」と口走ったが、衣笠祥雄さんと山本浩二さんの広島重鎮コンビがゲキを飛ばした。

「ここで行かな、いつ行くんじゃ！」

「そうじゃ！ あと1回行かんかい！」

そうして続く六回のマウンドに上がることが決まると、江川がベンチで私に耳打ちをしてきたのが、冒頭のセリフだった。

六回は伊東勤（西武）をカーブで空振り三振、さらに代打・クルーズ（日本ハム）にはこの日最速となる147キロの直球で空振り三振。江夏さんの9者連続三振のタイ記録にリーチをかけた。

迎えた9人目の打者は、しぶとい打撃、バットに当てることに定評がある大石大二郎（近鉄）。江川はストレート2球で、あっという間に2ストライクに追い込んだ。タイ記録まであと1球。すると、江川は私が出したサインに打ち合わせ通りに首を振り、外角へのカーブを選択。少し高く入ったことで、大石の必死に投げ出すように食らいついたバットに当たり、結果は二ゴロ。快挙はならなかった。

浮き上がるような剛速球が最大の武器なのに、なぜカーブだったのかが議論の的となった。江川は後年、テレビ番組で「10連続奪三振を狙っていたから、大石が三振振り逃げになるように“捕手が捕れないぐらい”の外角カーブを投げるつもりだったが、ストライクになってしまった」と証言していたが、少し違う。

私が故意に後逸するところまで話し合っていたからだ。直球をそらすのは不自然だし、ワンバウンドのカーブなら後逸しても自然に見える。あとボール2個分、低くきていれば、もくろみ通りになっていたに違いない。江川はベンチで「しょうがないな」とあっけらかんとしていた。それにしても「後逸しろ」とは、江川らしいというかなんと言うか……。

その3年前、私は新人時代に「闘将」星野仙一さんとバッテリーを組んで、世紀のあの“事件”に立ち会った。

▽なかお・たかよし 1956年2月16日、兵庫・北条町（現・加西市）生まれ。滝川高-専大-プリンスホテル。80年ドラフト1位で中日入団。1年目から正捕手として82年のリーグ優勝に貢献してMVP。88年オフに交換トレードで巨人へ。89年に日本一。92年に移籍した西武で93年に現役引退。3球団で日本シリーズに出場。走攻守三拍子揃ったプレースタイルで、「捕手の概念を覆した捕手」と言われた。引退後は西武、オリックス、阪神などでコーチなどを歴任。2009年から16年まで阪神スカウト。17年3月に専大北上高監督に就任。18年春、秋に東北大会に進出。19年11月に退任した。

